La nueva camada gana terreno en el Tacurú

viernes 01 de abril de 2022 | 12:20hs.

Luego de varios años de trabajo de Federico Damus, quien afrontará nuevos desafíos en Asunción, Paraguay, la organización de los torneos de golf en el Tacurú Social Club quedó en manos de Tomás Scholler, otro de los jugadores que se formó en el club de la Hormiga y al que ahora le toca llevar adelante las competencias programadas para este año.

“Esta oportunidad se da por la salida de Fede (Damus), que se fue a Asunción. No había nadie que se encargue de la organización de los torneos, me lo ofrecieron a mí y me pareció increíble. Es algo que conozco de toda la vida y que me den la posibilidad de poder ayudar al club desde este lado es increíble”, aseguró Tomás Scholler.

“Son mis primeros pasos en cuanto a la organización. Siempre participamos con mi grupo de amigos en los diferentes torneos y estamos aprendiendo para el día de mañana tomar la posta”, explicó el joven de 26 años, quien adelantó algunas de las novedades que tendrá el calendario golfístico de Miguel Lanús.



“El calendario está bastante completo y los sponsors están muy contentos. Este año esperamos torneos de muy buen nivel, por suerte contamos con el acompañamiento de los jugadores de toda la región, no solamente de nuestro club”, explicó Tomás.

La acción en los links del club de la Hormiga se pondrá en marcha el próximo sábado 9 de abril con la disputa del torneo Apertura. Luego, en mayo, será el turno de la tradicional Copa El Territorio, una de las citas más esperadas por los amantes del golf.

“Nuestro segundo torneo del calendario será la tradicional Copa El Territorio. La gente se está preparando ya que se juega en modalidad match play (uno contra uno) y eso te permite jugar de manera más agresiva. Para el sábado 7 de mayo está programada la clasificación, desde el domingo 8 al viernes 13 se jugarán las fases intermedias y la semifinal y final están programadas para el sábado 14”, detalló Scholler.

Por otra parte, el golfista posadeño expresó que para llevar adelante esta importante tarea cuenta con el acompañamiento de varios amigos que fue sumando durante sus años en el club.

“Me acompañan Matías Sánchez como capitán de golf y Agustín Gorostiaga desde la Comisión Directiva. Daniel ‘Colo’ Vancsik también viene de la mano de esta nueva organización difundiendo nuestro calendario y participando.También estoy muy agradecido con Diego Torres, Gonzalo Gascón y Marcelo Pérez que nos están ayudando un montón para dejar la cancha en óptimas condiciones y a los padres que llevan adelante la escuela de menores, Carla Pamberger y Jorge Resek”.

En ese sentido, además de lo que tiene que ver con las competencias que se llevarán a cabo a lo largo del año, Scholler destacó la importancia del trabajo que se realiza en el semillero del club para que continúen surgiendo talentos y nuevas camadas en este deporte.

“Me gustaría aprovechar la oportunidad para difundir cómo se pueden iniciar los más chicos en este hermoso deporte. Se pueden acercar al club, a la cancha de práctica donde los van a estar esperando con un canasto de pelotas para tirar y los profesores con la mejor predisposición, tenemos excelentes beneficios para los nuevos socios”, finalizó.