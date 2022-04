Espía confesó que Arribas ordenó las filmaciones

viernes 01 de abril de 2022 | 6:02hs.

Diego Dalmau Pereyra, ex director de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), confesó que la orden de supervisar la filmación de la reunión de la Gestapo antisindical provino directamente de Gustavo Arribas, jefe de los espías designado por Mauricio Macri. Más aún: Dalmau Pereyra afirmó que la orden se la transmitió Silvia Majdalani, la subdirectora de la AFI, y que fue a ella a quien le entregó el video. También dio detalles sobre quiénes fueron los espías encargados de la operación, que defendió y dijo que no fue ilegal. Las afirmaciones del ex directivo de la AFI fueron volcadas en un escrito que presentó ayer al juez Ernesto Kreplak en la causa Gestapo antisindical, en el marco de su indagatoria. La información que brindó Dalmau Pereyra demuele el argumento del cuentrapropismo: las máximas autoridades de la AFI macrista estaban al tanto de la filmación.