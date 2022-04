Dolor por la muerte del Chango Cárdenas

viernes 01 de abril de 2022 | 6:01hs.

“Estamos muy tristes. Lamentamos comunicar el fallecimiento de Juan Carlos “Chango” Cárdenas, autor del gol más importante de nuestra historia. Racing Club abraza a todos sus familiares y amigos”.

Con esta publicación, una imagen en su momento de gloria y la leyenda “hasta siempre, Chango”, la Academia confirmó a útlima hora del miércoles la dolorosa noticia que golpeó al fútbol argentino: la muerte del mítico delantero, a los 76 años.

En noviembre se cumplían 55 años de su mítico gol al Celtic desde 35 metros, que le dio a Racing la Copa Intercontinental. A ese grito el club define como “el más importante de nuestra historia”.

“Ese gol nos cambió la vida a todos. Yo no le pegaba fuerte, le pegaba con precisión. No sé si se me habrá levantado, pero le di de lleno con todo el empeine”, había dicho Cárdenas sobre su obra, que lo llevó a la eternidad.

En la foto se lo puede ver en el estadio Centenario de Montevideo en el año 2017.