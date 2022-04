Flor Vigna: “estoy en una relación de paridad”

viernes 01 de abril de 2022 | 6:00hs.

Flor Vigna (27) dio una entrevista a Teleshow, allí habló de su noviazgo con Luciano Castro y, por sus dichos recibió críticas en las redes sociales, ya que se podía entrever una alusión a su ex pareja Nico Occhiato, con quien tuvo una larga relación de siete años. “Ya no vuelvo más a esos amores en los que te desvivís, das todo y te quedás vacía. Ahora estoy en una relación de paridad”, dijo. “Para amores tóxicos, ya no estoy”. Y se sinceró: “Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Lucho tiene algo muy lindo, de cuidado, de preguntar qué quiero y necesito. Me enseñó otra conexión”. Ante el revuelo de sus declaraciones tuiteó “esto está editado y sacado de contexto”.