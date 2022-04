Hogar del terror: ahora se habla de adopciones ilegales en Virasoro

jueves 31 de marzo de 2022 | 21:00hs.

Se encontró en las últimas horas una carta donde la ex directora acusada de ser cómplice de abusos, torturas, y hasta homicidio culposo, Sonia Prystupczuk pide a la jueza Silvia Benítez ausentarse de su casa con su hijo adoptivo del cual no da mayores detalles, para evitar que la gente ofuscada por todo lo que se iba sabiendo se dirigiera a su casa. Esto hizo estallar a la comunidad, quien sabe que esa adopción está contra toda legalidad. Cientos de familias esperando tener la oportunidad de tener un niño estaban siendo impedidos por la gestión judicial y, infringiendo toda ley existente, le terminan dando a Sonia Prystupczuk.

La referente Natalia Florido de la Red Argentina de Adopción, quien apoya el pedido de Justicia hace semanas al enterarse de las irregularidades en el sistema de adopción, pedirá junto a otras organizaciones nacionales y latinoamericanas la intervención inmediata de la justicia.

“El artículo 611 de nuestro código Civil es muy claro al referirse a adopciones”, resaltó Florido.

“Queda prohibida expresamente la entrega directa en guarda de niños, niñas y adolescentes mediante escritura pública o acto administrativo, así como la entrega directa en guarda otorgada por cualquiera de los progenitores u otros familiares del niño.

La transgresión de la prohibición habilita al juez a separar al niño transitoria o definitivamente de su pretenso guardador, excepto que se compruebe judicialmente que la elección de los progenitores se funda en la existencia de un vínculo de parentesco, entre éstos y él o los pretensos guardadores del niño.

Ni la guarda de hecho, ni los supuestos de guarda judicial o delegación del ejercicio de la responsabilidad parental deben ser considerados a los fines de la adopción”.

"Con los niños no se puede hacer política", dijo el intendente

El intendente de Gobernador Virasoro Emiliano Fernández hizo referencia al caso de abusos y torturas en los hogares de niños, y dijo que el Municipio está a disposición. Pidió dejar actuar a la justicia, y dijo que “a las marchas van personas que están identificadas con todos los proyectos políticos”. Afirmó que hay que “corregir errores para que no vuelva a pasar”.

El intendente de Gobernador Virasoro Emiliano Fernández fue entrevistado esta mañana por una emisora correntina, y reiteró su parecer respecto a lo que ocurre en su comuna. “Mi postura fue clara respecto a esta situación. Los virasoreños estamos acostumbrados a salir en los medios por las buenas noticias: la instalación del aserradero más grande de Argentina, la construcción de la planta de biomasa más grande, estamos acostumbrados a las buenas noticias. Lamentablemente esta vez nos tocó salir en los medios por una mala noticia, por una denuncia de abusos e irregularidades en los hogares de niños (Rincón de Luz y María de Nazaret)”.

Advirtió que “no somos nosotros los que vamos a determinar si hay responsabilidad o culpabilidad de las personas que se denuncian. Eso es una tarea de la justicia, y nosotros tenemos que ser prudentes y respetuosos de la justicia. Yo creo que la jueza de Garantías y el fiscal son personas muy comprometidas con la verdad, están haciendo su trabajo”. Afirmó que los denunciados ahora “no son los mismos actores judiciales que las denuncias del 2016, por eso creo que hay que tener prudencia, hay que darle tiempo, sin presiones, sin manipulaciones, para que los actores encargados de esclarecer los hechos lo hagan”.

Agregó: “nosotros, por supuesto que tenemos que manifestar la preocupación de la sociedad por un reclamo legítimo, un reclamo social que están pidiendo justicia, que se esclarezcan los hechos. Tenemos que acompañar, que sea de forma respetuosa, de forma pacífica. Lamentablemente el primer día hubo un suceso que fue utilizado por algún oportunista que no corresponde a lo que es el reclamo legítimo de justicia, por lo que pasó en los hogares. Nosotros como Municipio nos hemos puesto a disposición de la Justicia y del Gobierno de Corrientes para colaborar con los equipos de salud, los equipos sociales, en lo que podamos dar una mano”.

Estas instituciones no corresponden al Municipio, no existe una intervención directa, pero “si el Municipio puede articular y colaborar, nosotros siempre hemos tenido la misma postura”.

En este sentido dijo: “Por ahí duele un poco que se intente politizar el caso cuando con los niños y los abuelos no se puede hacer política. Y hay una línea muy delgada porque te dicen ‘si participás en las marchas estás haciendo política’, o ‘si no participás en las marchas sos cómplice, estás encubriendo’. Yo creo que no es una ni la otra. Creo que a las marchas van personas que están identificadas con todos los proyectos políticos, no hay una clara identificación con un espacio político. Y creo que eso es lo importante. Intentar politizar el caso no es sano, no es saludable cuando es un reclamo de la sociedad pidiendo justicia. Ese reclamo se está escuchando y creo que la justicia está actuando, no está de brazos cruzados, está actuando y tenemos que dejarla actuar”.

Y agregó que politizar el tema “es desviar la atención sobre cuál es el hecho más importante. La justicia va a determinar si lo que se está denunciando fue así o no fue así. Hay un dato que no podemos desconocer y que nos tiene que preocupar a toda la sociedad y a todos los actores, también a los políticos y al gobierno que es que, lamentablemente, se perdió la vida de un joven dentro de una institución donde el Estado debía darle contención. No se quitó la vida en la calle, sino dentro de la institución. No podemos olvidarnos de eso, y no debería volver a ocurrir. Si hubo irregularidades, si se cometieron errores, no importa quién fue, hay que asumirlo con el respeto correspondiente, con la madurez correspondiente, corregir los errores para que no vuelva a pasar”.

Cabe aclarar que por este caso el día 25 de marzo ingresó una denuncia por homicidio culposo contra Sonia Prystupczuk, quien fuera directora del hogar María de Nazaret mientras allí residía Claudio Flores (14), denuncia presentada por David Flores, hermano de fallecido, patrocinado por el.dr Etchegaray Centeno.

Convocan a una Marcha Provincial por la Niñez

Será el viernes 8 de abril por la tarde, y tendrá como epicentros Virasoro y Corrientes capital, aunque se prevé la adhesión de otras localidades. Se pedirá justicia por los niños, niñas y adolescentes de Virasoro, y que se garanticen los derechos de la niñez y adolescencia de toda la provincia.

En Virasoro la concentración será a las 19.30 en Plaza Libertad y en Corrientes capital, se reunirán a las 17.30 en la Plaza Vera. Cuentan con el apoyo de la Red por los Derechos de la Niñez, Adolescentes y Juventudes de Corrientes.

Senadores se presentarían como querellantes

El senador provincial José Aragón confirmó, tras la ausencia de Adán Gaya en el Senado, que analizan presentarse como querellantes en la causa de los hogares de niños de Virasoro. “Necesitamos un Estado que proteja a todos”

“Estamos hablando de una situación particular, que encierra un contexto general de todos los hogares que dependen de la provincia, pero si el Gobierno hace oídos sordos a las palabras de los niños que han declarado, y que no cuente, y no dé explicaciones de las políticas que se llevan a cabo para esclarecer los hechos, estamos hablando de falta de justicia por falta del Estado Provincial”, señaló el senador José Aragón en LT 12.

Aseguró que con sus pares están “analizando constituirnos como querellantes (ante la Justicia Provincial y Federal) para dar mayor acompañamiento a las víctimas de toda la causa (hogares de niños Rincón de Luz y María de Nazaret)”.

“Estoy esperando con ansias que el ministro nos diga cuales son las acciones que se llevaron y se llevan a cabo, y cómo funciona el sistema de protección de los niños judicializados”, decía Aragón, y finalmente Adán Gaya, ministro de Desarrollo Social de la provincia, no acudió a ninguna de las posibles citas pese a haberse comprometido.

“O tenemos un gobierno que solo defiende a los niños que tienen apellidos rimbombantes, o también poder defender a quienes no tienen ese lugar, quienes no tienen apellido, los hijos de nadie, que puedan ser protegidos por el Estado, porque en realidad lo que necesitamos es un Estado que proteja a todos, no solo a los ‘hijos de’”, recalcó Aragón.

El faltazo

A pesar del acuerdo que había entre oficialismo y oposición, el ministro de Desarrollo Social de la Provincia no concurrió el martes al Senado Provincial para brindar informes sobre las denuncias de abusos y torturas a menores en el hogar que está bajo la órbita de ese ministerio.

Ante la falta de explicaciones oficiales, integrantes del bloque Frente de Todos evaluarán acciones a seguir para brindar más acompañamiento a las víctimas.

La ausencia de Gaya sorprendió a los senadores oficialistas del bloque ECO, quienes habían asumido el compromiso político con el bloque Frente de Todos, pero por sobre todas las cosas respondía a una gran preocupación social por lo espantoso de los hechos denunciados en los hogares que están bajo su órbita ministerial.

Lo esperaron casi una hora, y finalmente el senador José Aragón manifestó su preocupación “ante la falta de explicaciones y sobre todo la falta de cumplimiento de un acuerdo parlamentario que hicimos con el oficialismo”.

Por otro lado, el senador Martín Barrionuevo apuntó contra el primer mandatario provincial: “indudablemente el gobernador Gustavo Valdés no quiere dar explicaciones. Porque hubo un acuerdo entre los bloques del Senado, y el propio Ministro dijo que concurriría, pero luego no lo hizo. Entonces podemos pensar que el Gobernador no lo autorizó. El silencio nunca esclarece nada, y estamos hablando del resguardo de niños, niñas y adolescentes”.