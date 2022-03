Gobernadores dan fuerte respaldo a la Nación en la puja con Caba por fondos

jueves 31 de marzo de 2022 | 6:07hs.

Los gobernadores de 20 provincias brindaron ayer un fuerte respaldo político al gobierno nacional en la pelea judicial que lleva adelante contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) por el envío de recursos por la transferencia de la Policía Federal durante el gobierno de Mauricio Macri.

El respaldo se materializó en un documento que con la firma de los gobernadores será elevado hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para advertir el impacto negativo que tendría en los presupuestos del interior del país una medida judicial que avale la postura del distrito que gobierna Horacio Rodríguez Larreta.

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, participó ayer de la reunión que se realizó ayer al mediodía en el salón Eva Perón de la Casa Rosada donde el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el ministro del Interior Eduardo ‘Wado’ de Pedro y el jefe de Gabinete, Juan Manzur explicaron a los mandatarios provinciales los antecedentes legales de la cuestión que está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y lo que podría suceder con los recursos federales si ese tribunal falla a favor del gobierno porteño.

Durante la reunión, Alberto Fernández afirmó que “esta discusión se da por el abuso de que alguien decidió darle más a la ciudad de lo que le correspondía por ley” y puntualizó que en cambio “nosotros estamos cumpliendo con la ley. Lo que está en juego es cómo funciona el sistema federal en la Argentina, que está en crisis. Soy porteño pero no me gusta vivir en una ciudad que demuestra tanta desigualdad con el resto del país. No quiero ser la Bélgica de la Argentina sino parte de la Argentina”.

Por su parte, el ministro De Pedro señaló que “los fondos transferidos por Mauricio Macri a la ciudad de Buenos Aires para el traslado de la policía, son más del doble que el costo de la Policía Federal. Esa es la discusión que hoy está en la Corte y nosotros como gobierno nacional, pese a la esa discrecionalidad, estamos garantizando el funcionamiento de esa fuerza mediante la ley 27.606. No se trata de una quita de fondos, es la recuperación del exceso de recursos que fueron a la Ciudad en detrimento de todos los argentinos y las argentinas”.

El jefe de gabinete, Juan Manzur, explicó a los gobernadores que “este es un tema que toca recursos federales, que tienen que ver con cada una de nuestras provincias y con el federalismo por eso la idea de este encuentro es mostrar dónde estamos parados para que así todos entendamos las decisiones que estamos tomando y veamos de qué manera podemos tener alguna injerencia en la defensa de esos recursos”.

En la mesa en la que compartieron un almuerzo mientras se desarrollaba la reunión que duró poca más de dos horas, estuvieron sentados además del gobernador Herrera Ahuad, los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Omar Gutiérrez (Neuquén), Sergio Uñac (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), el vicegobernador Antonio Marocco (Salta) y el fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende. También estuvieron el vicejefe de Gabinete, Jorge Neme y, de manera virtual, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y el vicegobernador de Río Negro, Alejandro Palmieri.

La palabra de los gobernadores

Luego de la reunión sucedió lo que generalmente pasa cada vez que se reúnen los gobernadores con representantes del gobierno nacional: Los mandatarios provinciales más afines al gobierno central salieron con los tapones de punta contra el gobierno porteño, los que pertenecen a partidos de la oposición directamente no asistieron al encuentro y los que no se ubican en ningún lado de la grieta política se limitaron a escuchar todos los argumentos y luego regresaron a sus provincias.

En este último grupo se ubicó el gobernador Herrera Ahuad quien al retirarse de la Casa Rosada explicó a El Territorio que “hasta ahora esta cuestión de disputa por recursos no afecta a Misiones pero es un tema sensible al que hay que seguirle el pulso y controlar permanentemente”.

Al referirse al impacto en Misiones de los fondos que primero recibió la ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Macri por el traspaso de la Policía Federal a esa jurisdicción y que luego fueron recortados por el gobierno de Alberto Fernández, el gobernador Herrera Ahuad dijo “que los recursos de coparticipación vayan discrecionalmente a otro distrito como la ciudad de Buenos Aires afecta las transferencias directas de todos. Eso ya se dio en el 2016”.

Seguidamente, Herrera Ahuad señaló que “pero después en el 2020 cuando se recortan esos recursos que iban a la ciudad de Buenos Aires para que vayan a las provincias, en realidad fueron para la provincia de Buenos Aires. Por eso desde Misiones decimos que no nos afecta ahora porque ya fuimos afectados antes. Lo que queremos es que se restablezca una distribución justa y equitativa con todas las provincias”.

Finalmente, añadió “ahora tenemos el compromiso del gobierno nacional de ocupar esos fondos excedentes para el área de seguridad y en ese punto Misiones sería beneficiada con mayor presencia de seguridad federal en sus fronteras”.

El gobernador misionero se refirió de esta manera al anuncio que realizaron la semana pasada desde la Casa Rosada anticipando que para el caso de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no modifique los montos que actualmente el gobierno nacional destina a ese distrito, el dinero excedente será ocupado para reforzar la lucha contra el narcotráfico en las provincias de Misiones, Salta y Santa Fe.

En el grupo de los mandatarios más cercanos al gobierno nacional, se ubicó por ejemplo el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich quien salió ayer a pegarle duro al gobierno porteño.

Según explicó Capitanich “estamos hablando aproximadamente de 500 mil millones de pesos en valores constantes desde 2016 a la fecha, ha generado un mecanismo de (exacción), en el caso de nuestras provincias, nosotros tenemos que financiar nuestra seguridad pública, y observamos que el 28 % de la distribución territorial de los recursos están acá en Buenos Aires”.

En esa misma sintonía de pleno alineamiento con el gobierno nacional, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, dijo que “nos hubiera gustado que esa audiencia de la Corte Suprema hubiera sido pública para que todo el mundo supiera que la ciudad de Buenos Aires nos ha robado al país durante la era de Macri más de 500 mil millones de pesos en exceso por un decreto”.

Luego, Zamora protestó diciendo “que vergüenza este federalismo que se está destruyendo, porque si la Corte Suprema llegara a fallar a favor de la Ciudad de Buenos Aires estarían destruyendo el federalismo. Nosotros estamos aquí para que el pueblo argentino sepa lo que está pasando o lo que puede pasar”.

El Gobierno de la Ciudad

Mediante un documento que circuló entre los gobernadores, se destacó que el Gobierno de la Ciudad presentó un amparo y una medida cautelar contra el Decreto 735/20 del Poder Ejecutivo Nacional y luego presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Ley 27.606.

El gobierno nacional contestó la demanda, planteó la nulidad de los decretos del expresidente Mauricio Macri y solicita la devolución de fondos percibidos por el Gobierno de la ciudad indebidamente.

La Corte fijó la audiencia de conciliación para el 10 de marzo en la que participaron ambas partes. Ahora, las provincias afectadas hacen un pedido formal a los jueces de la Corte.





La carta a ser elevada y los argumentos planteados por el gobierno nacional