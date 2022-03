Uber: ilegal pero con miras a la habilitación municipal

jueves 31 de marzo de 2022 | 6:04hs.

Desde la Municipalidad de Posadas indicaron que tienen conocimiento de que está en funcionamiento la aplicación Uber en la ciudad, con cerca de diez conductores que están ofreciendo el servicio, hecho denunciado por el Sindicato de Taxistas. Sin embargo, aclararon que la plataforma, al igual que cualquier otra, no está habilitada, aunque se trabaja para contenerla en un marco regulatorio. En este sentido, Lucas Jardín, secretario de Movilidad Urbana de la capital misionera, dijo a El Territorio que se informaron de esta práctica ilegal “por algunas denuncias que nos están planteando desde algunos sectores, llámese de taxis, taxistas u otros, pero en el marco legal, todo lo que son las plataformas electrónicas no están habilitadas, no son legales dentro de la ciudad de Posadas, ni Uber ni otra plataforma”.

Recordó que la aplicación está activa desde el año pasado pero no contaba con vehículos funcionando en esta ciudad hasta ahora. “Las personas que llegan a trabajar con este sistema lo hacen ilegalmente porque no tienen los requisitos que nosotros solicitamos a los vehículos que hacen transporte de pasajeros. Nosotros, a los taxistas les solicitamos una serie de documentaciones que se renuevan anualmente, como carnet profesional de conductores, ya sean provinciales y nacionales que, obviamente, un conductor de Uber no lo tiene”, explicó y apuntó: “Eso es importante que lo sepa la gente que va a utilizar este u otro servicio similar, porque Uber es el más conocido, pero hay varios servicios más. Plataformas incluso locales y regionales que hay dando vueltas también”, advirtió.

Regularización

Jardín rememoró que el año pasado surgió un proyecto de ordenanza para el Concejo Deliberante con el fin de intentar regularizar el sistema. “Este año, esperamos que podamos hacer tratamiento de eso, llamar a todos los actores de la ciudad, ya sean de taxis, remises, asociaciones, sindicatos, propietarios, para sentarnos a hablar. Por supuesto, también empresarios que están en diferentes rubros para trabajar en un marco normativo e intentar regularizar esto para que funcione y brindar un servicio de calidad y seguro a las personas”, recalcó. Además, relató que ya el año anterior debieron secuestrar vehículos en dos ocasiones porque estaban transportando personas en forma irregular y, al respecto, precisó que la fiscalización de este tipo de situaciones es complicada “porque nos ponemos en las esquinas a controlar con los inspectores de transporte o de tránsito y no es sencillo detectar un Uber, más que por alguna denuncia anónima o particular que se pueda llegar a identificar”.

En referencia a la información que requiere la comuna para habilitar el servicio que brinda Uber, tiene que ver con conocer la condición de los choferes respecto de la licencia de conducir, sin son mayores de edad, sus antecedentes penales provinciales y nacionales, que tengan un carnet profesional de conductores o, simplemente, de conductores. “Porque desconozco qué documentaciones están pidiendo los empresarios para habilitarlos a conducir”, dijo Jardín. En resumidas cuentas, les pedirán “todas las documentaciones que nosotros hoy exigimos a los taxistas por una necesidad de que estén habilitados en comercios, porque, en definitiva, es una habilitación comercial”.

Acotó que luego hay que establecer de qué modo se trabajará y el esquema de tarifas, “porque nosotros regulamos las tarifas de taxis en la ciudad por medio de ordenanzas y de las audiencias públicas”. En cuanto a los precios que tendrían, “en el caso de los países con Uber, trabajan con un esquema de oferta y demanda. En los horarios o en los lugares donde hay más oferta, baja el valor del pasaje, entonces, este sistema tiene otro tipo de balance”, indicó al compararlo con el que rige en Posadas, donde hay una tarifa plana para taxis y remises, una bajada de bandera y un valor de una ficha. “La ficha no va variando en función del kilometraje o del tiempo, siempre es la misma”, manifestó.

Si se observa que hay automóviles brindando el servicio aún no habilitado, desde la Municipalidad piden denunciarlos, y se les labra un acta y una multa. Jardín también subrayó que los usuarios que aborden las unidades no habilitadas “no tienen ninguna implicación”.

Taxis y remises que funcionan

En Posadas, hay 816 licencias de taxis y cerca de 250 licencias de remises. De esa cantidad, deberían estar funcionando todas, pero puede pasar que alguna esté con un problema técnico o haya tenido un accidente y por eso no funciona. En tanto, Jardín señaló que los propietarios, sobre todo de taxis, trabajan ocho horas y un móvil puede llegar a tener hasta tres choferes. Hay entre 1.200 y 2.000 conductores de taxis y remises en la ciudad, aunque es un número “muy dinámico”, resaltó, para finalizar.



Reclamo de taxistas

En general, el sector de los taxistas de Posadas rechaza la puesta en funcionamiento de la aplicación Uber porque considera que se trata de una competencia desleal, dado que el servicio de la plataforma tiene precios más bajos porque no paga los costos fijos con los que deben cumplir los conductores habilitados.

En este marco, Sandra Barrios, secretaria general del Sindicato de Taxistas, había expresado a El Territorio que las autoridades correspondientes no tuvieron en cuenta su postura de que las aplicaciones de viajes deben ser normadas, al igual que el servicio vigente que se presta en la ciudad. “Este sistema es mucho más económico porque obviamente ellos no pagan nada de lo que pagamos nosotros. Por eso pueden tener un precio más barato”, sostuvo.