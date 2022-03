Ya llega la precuela de Game of Thrones

jueves 31 de marzo de 2022 | 6:00hs.

HBO Max confirmó la fecha en la que se estrenará House of the Dragon (La casa del Dragón), una de sus producciones más esperadas de este 2022 y que estará ambientada 300 años antes de los eventos de Game of Thrones. La serie lanzará su primer episodio el 21 de agosto. La plataforma también compartió nuevas imágenes de los personajes basados en el libro del mismo nombre. El elenco estará conformado por Matt Smith, Emma D’Arcy, Paddy Considine, Eve Best, Steve Toussaint, John Macmillan, Savannah Steyn, Wil Johnson, Rhys Ifans, Olivia Cooke, Jefferson Hall, Gavin Spokes, Ryan Corr, Matthew Needham, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, entre otros.