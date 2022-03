Anses prepara un bono para jubilados

miércoles 30 de marzo de 2022 | 19:23hs.

El Gobierno ultima detalles para pagar un bono a jubilados. Se baraja la cifra de $8.000 y sería para las jubilaciones mínimas de ANSES, con cual abarcaría en promedio a un universo aproximado de cinco millones de jubilados y pensionados.

La medida, que será anunciada en las próximas horas, trascendió luego de una reunión que mantuvieron el martes por la noche el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la titular de ANSES Fernanda Raverta.

Si bien todavía no hay precisiones en cuanto al monto y la fecha de cobro, se estima que la cifra no puede ser menor a los $8.000 otorgados en el mes de diciembre, sobre todo si se tiene en cuenta que la inflación oficial de febrero trepó al 4,7% -7,5% en alimentos y bebidas-, y que en el Gobierno descartan que en marzo se registre una baja de precios. El objetivo principal de la iniciativa es tratar de que los jubilados y pensionados no pierdan contra la inflación.

El primer aumento de 2022 para jubilados y todas las prestaciones sociales fue del 12,28% para jubilaciones, pensiones y asignaciones que alcanzó a más de 16 millones de argentinas y argentinos a partir de de marzo. De esta manera, el haber mínimo quedó en $32.630,40.

Fuente: Ámbito.com