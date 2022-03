El UBER funciona sin habilitación en Posadas pero buscan regularizarlo, aclaran desde la Municipalidad

miércoles 30 de marzo de 2022 | 14:29hs.

Se conoció que la aplicación de servicios de transporte de pasajeros UBER está activa en Posadas y que ya hay personas ofreciendo el servicio. Sin embargo, desde la Municipalidad aclararon que todavía no hay un marco regulatorio que lo contemple, aunque hay intenciones de hacerlo porque “es necesaria la plataforma, genera un mejor servicio, a veces, a las personas que lo necesitan”. Así lo afirmó Lucas Jardín, secretario de Movilidad Urbana municipal, quien agregó: “El año pasado surgió un proyecto de ordenanza para el Concejo Deliberante con el fin de intentar regularizar el sistema. Este año, esperamos que podamos hacer tratamiento de eso, llamar a todos los actores de la ciudad, ya sean de taxis, remises, asociaciones, sindicatos, propietarios, para sentarnos a hablar. Por supuesto, también empresarios que están en diferentes rubros para trabajar en un marco normativo e intentar regularizar esto para que funcione y brindar un servicio de calidad y seguro a las personas”, contó.

En diálogo con El Territorio, el funcionario recordó que la aplicación está activa desde el año pasado pero no tenía usuarios ni vehículos funcionando en la capital provincial hasta ahora. “Una cosa que hay que entender es que las personas que llegan a trabajar con este sistema están ilegalmente porque no tienen los requisitos que nosotros solicitamos a los vehículos que hacen transporte de pasajeros. Nosotros, a los taxistas les solicitamos una serie de documentaciones que se renuevan anualmente, como carnet profesional de conductores, ya sean provinciales y nacionales que, obviamente, un conductor de UBER no lo tiene y eso es importante que lo sepa la gente que va a utilizar el servicio u otros, porque UBER es el más conocido pero hay varios servicios más. Plataformas incluso locales y regionales que hay dando vueltas también”, advirtió.

“Es necesaria la plataforma, genera un mejor servicio, a veces, a las personas que lo necesitan. Pero insistimos: no podemos dejar en manos de una empresa o un empresario -por más que tengan las mejores intenciones- la seguridad de las personas que van a ser transportadas, suponiendo que ellos van a controlar que los choferes tengan o no antecedentes penales provinciales, nacionales; que tengan un carnet profesional de conductores o, simplemente, de conductores. Porque desconozco qué documentaciones están pidiendo para habilitarlos a conducir”, dijo.

Jardín añadió que “el año pasado, en dos ocasiones habíamos hecho el secuestro de autos transportando personas en forma irregular” y agregó que la fiscalización de este tipo de situaciones es complicada “porque nos ponemos en las esquinas a controlar con los inspectores de transporte o de tránsito y no es sencillo detectar un UBER, más que por alguna denuncia anónima o particular que se pueda llegar a identificar, o que una persona certifique y diga: ‘Sí, me están transportando con un aplicativo’ y lo declaren así”. Por último, insistió en que se pretende legalizar el sistema UBER “y que los choferes cumplan con los mismos requisitos que cumple un taxista o remisero al momento de renovar su carpeta anualmente”.