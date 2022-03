Catarsis en triple presentación

miércoles 30 de marzo de 2022 | 1:30hs.

Kevin Morawicki brindó detalles sobre el triple lanzamiento que está preparando, un disco conceptual con nueve canciones de su autoría, y producidas por Pablo ‘Pol’ Páez, ingeniero de sonido de esta localidad, que actualmente reside en Rosario y Héctor ‘Bambino’ Ibarra, desde Formosa. Además proyecta un libro de poemas inédito y un espectáculo audiovisual y escritural ejecutado en vivo.

“Esas tres producciones artísticas están articuladas bajo un concepto estético y político que se resume en una vieja y conocida idea: la experiencia de estar ‘demasiado cerca del sol’’’, contó Morawicki. Según el productor, la falta de originalidad en el título es una fortaleza. “Alude a aquello que, como el fuego, es imprescindible para la vida y, al mismo tiempo, es uno de los máximos peligros para los seres humanos. Las pasiones, el desenfreno, la desmesura del amor y del odio. Digamos que lo que mata es el fuego, no la humedad. Ahora que estuvimos con incendios la metáfora se volvió literal. Pero es previa. Anterior a mí, incluso. Está presente -y con mucha claridad expositiva- en la mitología griega’’, recordó.

El artista agregó, “se trata de una intensidad sin la cual no podemos vivir plenamente, al tiempo que puede llevarnos puestos. Una temática clásica y nada original. Es asumir que no hay nada demasiado nuevo en el amar y en el sufrir. Pero que, al mismo tiempo, son temáticas más vigentes que nunca, dada la reciente crueldad que motoriza al poder en cualquiera de sus manifestaciones. Y que, muchas veces, tiene a los ciudadanos como los principales reproductores de esa forma de ser”, entendió.

A nivel personal graficó que el quiebre financiero de fines de los 80 marcó un antes y después. “Nuestra infancia está marcada por la intensidad hermosa de los excesos que pronto nos dejarían huérfanos: el final violento de los años 80 como símbolo de nuestro ingreso a un mundo de adultos, aunque todavía fuéramos niños’’, relató.

Kevin trabaja en este proyecto desde hace 10 años con la creación de las primeras canciones y toda lo realizó de manera autogestiva.

“Del 2013 al 2015 mi vida sufrió un brusco cambio, más o menos traumático, que me llevó a definir ese lenguaje: demasiado lejos y demasiado cerca del sol (juntos y a la vez no). La mayoría de las demás canciones surgieron en 2016. Y entre medio estuvo el trabajo psicológico de creer o no en ellas. Darles vida fue casi un acto de fe”, estimó.

El poemario

El libro reúne trabajos producidos entre 2017 y 2020, en su mayoría. Y el espectáculo audiovisual, junto a la Jam Escritural, comenzó también hace muchos años. “Me llevó mucho tiempo encontrarle la vuelta. Supone mucha entrega. Creo que lo que me ha llevado tiempo es terminar de asumir que hacerlo implica un “salir a escena”. Me refiero a salir físicamente a actuar en vivo como si fuera una “performance”. Y eso merece mucha entrega, mucha convicción”, resumió.

“Lo vivo como algo que irremediablemente sucederá. A veces, en medio de muchos otros oficios, me parece increíble. Como si le estuviera pasando a otra persona que soy yo”.

En esa línea, cambios más cambios menos, entendió que casi todas sus vivencias aparecen en estas producciones. “El desafío fue transmutar el dolor en amor. Creo que de allí surgió esto, que no es otra cosa que un homenaje a mis padres -fallecidos-y, a través de ellos, a toda una generación: la generación que fue joven en los 70’’, manifestó, volviendo a dar cuenta que también uno puede sentirse lejos del sol, pero no demasiado”.