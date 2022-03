El hombre que espera

miércoles 30 de marzo de 2022 | 6:00hs.

El hombre que está solo y espera no sería al cien por ciento el protagonista de esta foto, al fin y al cabo no sabemos si realmente está solo, aunque con seguridad espera en ese andén por un ómnibus, el que lo lleve por las rutas argentinas hasta el fin o el que traiga a Posadas a algún familiar, amigo (o alguien más). Espera, pero no es una jugosa fruta. Es un hombre, como el que mencionó Scalabrini Ortiz, pendiente del descalabro que sufren las empresas de transporte de media y larga distancia a consecuencia de la escasez de combustible y la inflación. Y en eso sí que no está solo.