“Sea cual sea la condena, no hay nada que haga traer a mi mamá”

Si bien el cronograma establecía que debía presentarse hoy a declarar ante el Tribunal, tras asistir ayer desde muy temprano, durante la primera audiencia del debate también declaró Patricia Elizabeth Arapayú, una de las hijas de la víctima y que fue la encargada de denunciar en su momento la desaparición de la mujer.

Minutos después del mediodía y ante la atenta mirada de toda la sala, Patricia se sentó en el banquillo y relató cómo era su relación con Puzín, quien era su padrastro. También contó cómo se llevaban su madre con el imputado cotidianamente.

Si bien en aquel entonces vivía en Colonia Cerro Romero de Gobernador Roca, por los dichos de sus hermanos la joven siempre estuvo al tanto de los constantes roces que solía tener la pareja.

En primera instancia le aclaró al fiscal que tomó conocimiento del hecho mediante una llamada telefónica que le hizo su hermana Verónica, quien en aquel momento vivía en Buenos Aires, y que ella a su vez se enteró por su hermana de 14 años que sí convivía con Puzín y su madre.

Recordó que al no tener novedades del paradero de su madre, Patricia le preguntó a Puzín sobre su familiar y que lo que más le llamó la atención fue la tranquilidad que el hombre tenía a pesar de llevar un día sin saber de su pareja.

“Ella (Verónica) me dice que mi mamá se había ido el lunes al hospital y que no había regresado. No era habitual que ella desapareciera y desde un principio nos llamó la atención porque dejó su cartera con sus documentos y no iba a dejar a los menores en casa, siempre los llevaba. Era muy raro que ella se vaya sin los documentos y sin los niños”, contó ante el tribunal la testigo, quien hasta los 23 años convivió con su madre y el acusado.

Consultada sobre la relación que tenía con su padrastro, detalló que “un día podíamos estar bien y otros no. Capaz porque en la relación de padrastro e hijastra pasaba eso. Estaba bien un rato y después se enojaba por algo y se agarraba con todos”.

Agregó que estaba al tanto que el imputado consumía pastillas para los nervios pero no tenía el detalle de su estado de salud.

Años de espera

Una vez culminada la primera jornada, este matutino se entrevistó fuera del Tribunal con Patricia, quien dio algunas palabras sobre lo que significa para ella y toda su familia afrontar el debate oral.

En ese contexto remarcó: “Vine porque me citaron, nada más, porque si tenía que venir por mi voluntad no iba a venir, más que nada por volver a recordar todo, por remover todo lo que pasó y nadie quiere pasar por eso”.

Sobre cómo vivieron estos últimos años la espera del debate, confió que “gracias a Dios yo y mi familia estábamos tranquilos, con la familia de mi hermano siempre estuvimos unidos, al pendiente de los menores más que nada, que esté todo bien, siempre en comunicación con los que están a la distancia”.

Al ser consultada por qué espera del debate, señaló: “Yo particularmente, más que nada, espero que esta persona cumpla con la condena que se merece, pero después serán los jueces quienes decidan qué condena le van a dar. Más allá de todo esto, sea cual sea la condena, no hay nada que haga traer a mi mamá de vuelta”.





