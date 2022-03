Uber ya está activo en Posadas y para los taxistas la competencia es desleal

miércoles 30 de marzo de 2022 | 3:30hs.

La aplicación de celulares Uber ya está activa en Posadas con al menos diez conductores que acuden a los pedidos de movilidad de los pasajeros. Los números de choferes que prestan este servicio varía según las horas del día, pero generalmente trabajan de mañana o tarde y muy pocos por la noche.

Pese a la fuerte resistencia que hubo en su momento por parte de los taxistas, hoy el servicio está vigente y lo puede requerir cualquier persona. La principal competencia pasa por el precio, visiblemente más barato. Por ejemplo, un viaje desde la zona del Hospital Madariaga hasta las avenidas 115 y Tacuarí cuesta en taxi un promedio de $700 y entre $400 y $450 si el recorrido se hace en Uber.

Para viajar sólo basta bajarse el aplicativo al teléfono móvil, cargar datos como nombre y apellido, foto del DNI y cómo se va a abonar el viaje, con efectivo o una tarjeta de crédito o débito. Luego se solicita el viaje y el sistema, antes de enviar el móvil, avisa en base al lugar de destino mencionado el costo que tendrá el servicio. Si el pasajero acepta, la app le avisa el tiempo que demorará el conductor en llegar, el auto en el que viene y otros datos personales del chofer como nombre y una fotografía. Parece extenso, pero todo ese proceso demora unos pocos minutos.

Reglamentar

Al respecto, El Territorio habló con Sandra Barrios, secretaria general del Sindicato de Taxistas, quien mostró su descontento por esta novedad y aseguró que nunca fueron escuchados al pedir que las apps de viajes sean reguladas. Denunció que hay competencia desleal, dado que no tienen los mismos costos fijos que un taxista.

“Cuando empezaron los comentarios de que iba a llegar Uber a la provincia, desde este sindicato nos presentamos al municipio y enviamos un proyecto de ley a la Cámara de Diputados de Misiones para que las aplicaciones se reglamenten. No sólo Uber, porque no existe sólo una, son miles de aplicaciones referentes al transporte de pasajeros”, señaló Barrios.

“Al ser una aplicación sabemos que no se puede sacar del celular. Este sistema es mucho más económico porque obviamente ellos no pagan nada de lo que pagamos nosotros. Por eso pueden tener un precio más barato”, dijo y agregó: “lo que pedimos es que sea pareja la competencia, que sea leal”.

Contó que en su momento el Ejecutivo municipal había pedido al Concejo Deliberante que se regule el uso de este tipo de aplicaciones, algo que aún no sucedió.

Barrios comentó que cuando ellos detectan a un particular levantando pasajeros y que puede llegar a ser un Uber “le sacamos fotos, tomamos los datos y pasamos a la Secretaría de Movilidad Urbana y está en ellos tomar las medidas correspondientes, porque esa gente al estar trabajando, para nosotros lo hacen de una manera totalmente ilegal, sin tener los seguros y todo lo que se exige para el transporte público de pasajeros”.

La referente del sector explicó que todo aumenta, principalmente el combustible, y con ello los otros costos que tienen para poner en funciones los taxis y remises.

“Cada vez que hay aumentos de la tarifa, inmediatamente los propietarios aumentan el alquiler de los vehículos, entonces nunca los choferes se ven beneficiados. Ellos absorben todo eso porque hay que pagar el combustible, el valor del auto, el lavadero, lo que le cobre la agencia. Actualmente un chofer se sube al auto y ya está debiendo casi 5.000 pesos y es preocupante la situación. Y no es sólo eso sino también los trámites que tienen que hacer porque cada tres meses tienen que renovar certificados de antecedentes policiales, la Verificación Técnica Vehicular, todo aumentó”, sostuvo al contar la situación del sector. Para hacer esos $5.000 y comenzar a tener ganancias, un conductor está al volante entre 14 y 16 horas. “Es totalmente inhumano”, sostuvo.

Barrios también indicó que a muchos propietarios se les está venciendo la vida útil de las unidades. “¿Quién puede comprar una unidad 0 km en estos momentos?”, se preguntó. “Se consigue sí que te hagan una prórroga por cuatro meses, pero en este tiempo no se junta para poder comprar un auto nuevo. La vida útil de un taxi es de diez años”, precisó.

Tras la cuarentena la cantidad de taxis y remises en Posadas se redujo por diversos factores, eso hace que haya momentos del día o la semana donde cuesta conseguir un vehículo.

“Y no solo es porque el chófer esté descansando, sino también por la cantidad de licencias que cayeron”, comentó.

Pidió al municipio que haga público el listado de postulantes a nuevas licencias de taxis. “Hay mucha gente que quiere comprar las unidades y hacer el trámite de la licencia. Pero al no hacerse público el listado, no sabemos si hay o no cupo”, finalizó.



En contra

Las voces para con el servicio se muestran a favor y en contra según la experiencia de cada usuario. Si bien en Posadas el servicio es reciente, en otras partes del mundo está hace tiempo. A la ciudad de Buenos Aires llegó hace años y los pasajeros no dudan en plasmar sus críticas cuando consideran que el viaje no fue como esperaban. En las redes sociales de Uber Argentina se pueden leer comentarios como el de un pasajero de nombre Daniel, que señaló: “Me dejaron tirado, los conductores reportaron que no estaba usando máscara pero era mentira. Solución: conseguí efectivo y pude viajar en taxi”.

Otra usuaria, de nombre Romina, preguntó: ¿Cómo puedo hacer para que me respondan un reclamo? El conductor me cobró en efectivo y ya estaba debitado el pago”.



A favor

“A Uber lo conocí hace más de 10 años en mis viajes a EE.UU., y quedé maravillado por una serie de motivos”, comentó un usuario de nombre José, con años de uso de la aplicación. “En primer lugar el precio. En las grandes ciudades,

los trayectos son muy largos, y la diferencia en costos, en algunos casos, son más de la mitad de lo que saldría el mismo viaje utilizando un taxi. Después la inmediatez de llegada del móvil, que llega a sorprender de sobremanera. Ni

bien pedía el Uber a través de la aplicación, no pasaba ni 2 minutos, que el móvil llegaba a buscarme, algo impensado en cualquier tipo de transporte tradicional. Y por último, la ventaja de hacerlo todo desde un simple celular, sin manejar dinero en efectivo, y pactando desde el minuto cero, el monto del traslado (sin ningún tipo de sorpresas). Lo uso siempre que viajo, y lo usaría sin problemas en Posadas”, finalizó.





