Ya son catorce los misioneros que donaron médula ósea

miércoles 30 de marzo de 2022 | 6:04hs.

En el marco del Día del Donante de Médula Ósea, que se conmemora este viernes 1 de abril, desde el Banco de Sangre que funciona en las instalaciones del Parque de la Salud, en Posadas, valoraron que catorce pacientes se convirtieron en donantes de médula ósea, en tanto que hay 11.519 misioneros inscriptos, de los cuales 83 fueron preseleccionadas para ser donantes.

“Los pacientes con enfermedades oncohematológicas son quienes necesitan un trasplante de médula ósea”, explicó la bioquímica del Banco de Sangre, Romina Hahn, en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.

“El donante de médula ósea es aquel que cumple con los requisitos para donar sangre -gozar de buena salud, pesar más de 50 kilos-, el rango etario para inscribirse hasta es hasta 40 años y permanecen en el registro hasta los 65 años. Se lo se puede llamar dentro de diez años o nunca”, detalló Hahn.

Asimismo, señaló que para ser donante, primeramente la persona se debe inscribir como posible donante, una vez allí se les toma una muestra y se envía al registro nacional del médula de ósea para que se le cree un perfil el cual será cargado a un sistema internacional.

“En algún momento, cuando hay un paciente en cualquier lugar del mundo que está necesitando un trasplante y no tiene un donante relacionado, se solicita el registro la búsqueda de donantes no relacionados de médula y ahí es cuando nos pueden contactar porque Misiones justamente tienen donante compatible no relacionado”, deslizó.

Pacientes de Misiones donaron médula a personas de otros países, por ejemplo, Uruguay, Italia, Francia, Estados Unidos y Alemania, como así también pacientes de Argentina recibieron donación de médula de otros países.

“Esto es una red colaborativa de todo el mundo. Así como van médulas de Argentina a otros lugares, también vienen médulas de cualquier lugar del mundo para pacientes argentinos”, cerró la bioquímica.

Donación en pandemia

En 2020, por decisión político-sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación a través del Incucai, se logró sostener la cantidad de donantes de médula respecto de 2019, garantizando la provisión de CPH a los pacientes que necesitaban un trasplante y no contaban con un donante compatible en su grupo familiar.

Se realizaron en total 30 colectas de células de donantes argentinos para pacientes del país, la misma cantidad que el año previo.

Asimismo, se realizaron colectas de células de 27 donantes argentinos para pacientes del exterior y se recibieron células de 55 donantes del extranjero para pacientes argentinos en diferentes vuelos.