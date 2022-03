La experiencia de usar el servicio en la capital provincial

miércoles 30 de marzo de 2022 | 6:04hs.

Ayer por la tarde dos periodistas de El Territorio usaron el servicio de Uber para conocer cómo opera en Posadas. Pasaron tres minutos desde que se solicitó el vehículo hasta que se hizo presente donde se lo requirió. El viaje desde la avenida Humberto Pérez y avenida Quaranta hasta la cabecera del puente internacional tuvo un costo final de $513, pero durante la ruta el pasajero puede cambiar el destino si se equivocó o lo marcó mal, claro que esos cambios alteran el precio final a pagar.

Si el chofer desvía la ruta que le indica Uber, al pasajero se le avisa que puede estar en una situación de peligro. Aunque cabe aclarar que el usuario tiene acceso a todos los datos del conductor, marca y modelo del auto y una fotografía de éste. Incluso, al bajar del auto, puede calificar al chofer en una escala de uno a cinco y dejar un comentario sobre el servicio. En el caso particular de ayer, el conductor usó barbijo todo el tiempo y fue con aire acondicionado, para mencionar algunas características del viaje.

“Hace diez días empecé con Uber. Es una changa que la estoy haciendo porque tengo unas deudas que saldar”, contó el conductor que durante la mañana trabaja en una empresa de alimentos y durante unas horas al día activa la aplicación para prestar el servicio y lograr una diferencia en sus ingresos.

“Hasta el momento me está dando resultados, la aplicación se queda con un porcentaje del 25% de lo que cuesta el viaje y todos los días pone objetivos que si los cumplís tenés más beneficios”, agregó en la charla.

Para cobrarse, la app le pide al conductor que anexe una tarjeta de donde descuenta sus ganancias. Además, a través del celular le marca la ruta que debe seguir en el viaje para llegar a destino.

“Yo no sé hasta cuándo voy a seguir. Hasta ahora me resulta, pero también entiendo el enojo de los taxistas porque ellos tienen otros costos que nosotros no. Pero la tecnología avanza y tarde o temprano Uber iba a llegar”, cerró el conductor.





Uber ya está activo en Posadas y para los taxistas la competencia es desleal