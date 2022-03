Di Tullio le exigió a la oposición que “no defienda delincuentes”

miércoles 30 de marzo de 2022 | 6:02hs.

La senadora nacional del Frente de Todos Juliana Di Tullio defendió ayer el proyecto de la bancada oficialista que propone la creación de un fondo para pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI), con dinero de quienes tienen bienes en el exterior y no estén declarados.

“Creemos que el pueblo trabajador no debe pagar esta deuda gravosa y fraudulenta que tomó el ex presidente Macri en 2018 y que la administración anterior del FMI le dio, desoyendo hasta su propio estatuto”, afirmó Di Tullio.

La senadora kirchnerista aclaró que la “Argentina es el tercer país del mundo con mayor cantidad de dinero fugado producto de la evasión fiscal y el lavado de dinero”.

“El lavado de dinero puede esconder delitos preexistentes, como el narcotráfico, la corrupción o el terrorismo, flagelos de las sociedades modernas que no se pueden esconder”, enumeró.

De esta manera, la legisladora exhortó a la oposición, principalmente a Juntos por el Cambio, a acompañar el proyecto, afirmando que sino acompañan esta iniciativa, “están defendiendo delincuentes”.

“Son delitos económicos. Yo no comparto pero entiendo que no quieran subir retenciones porque defienden los intereses de una minoría. Pero ya defender delincuentes, no. Sería incumplir el mandato constitucional”, afirmó.

Estas declaraciones aluden, además, al rechazo que expresaron desde Juntos por el Cambio al proyecto que presentaron los senadores oficialistas y que contó con el respaldo público de la vicepresidenta, Cristina Fernández.