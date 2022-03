La brecha con el oficial, en su punto más bajo en ocho meses

miércoles 30 de marzo de 2022 | 6:02hs.

El dólar blue operó ayer en las cuevas de la City porteña a $200 para la compra y $196 para la venta tras caer $2 en el arranque de la semana. Con estos números, la brecha que mantiene con el dólar oficial minorista se achica a 72,1%, mientras que el segmento mayorista es de 80,7%, el nivel más bajo desde julio de 2021.

De esta manera, sobre el cierre de marzo, la divisa paralela mantiene la “paz cambiaria” que la caracterizó durante marzo. Durante el tercer mes del año, el dólar paralelo bajó $11 o 5,2%, mientras que en el año registra una caída de $8 o 3,8% tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Para el economista Salvador Di Stefano, con el desembolso del FMI, “el dólar de equilibrio podría ubicarse en torno de los $ 200”, y agregó: “Con la devaluación esperada de abril estimamos un dólar ahorro para el 30 de abril muy cerca de los $ 200. Lo que sería un piso para el dólar bolsa y blue”.

El Banco Central compró el lunes 10 millones de dólares, tras vender poco más de U$S 91 millones la semana pasada para atender la insuficiencia de la oferta. De esta manera, el acumulado positivo del mes se amplía a unos U$S 427 millones aproximadamente. Según los últimos datos oficiales, las Reservas Internacionales rondan los U$S 37.075 millones.