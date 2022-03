Julieta: “no creo en la convivencia”

miércoles 30 de marzo de 2022 | 6:00hs.

“No estoy en pareja”, contó Julieta Ortega (49), protagonista de ‘Perdida Mente’, la exitosa obra teatral de José María Muscari, en diálogo con revista Gente. “Estoy rodeada de amor y tuve un hijo precioso que también podría no haberlo tenido. Me encanta escuchar ahora a mujeres decir que no están seguras de ser madres. (Benito Noble Ortega) fue súper deseado. Yo tenía 35 años cuando nació, había vivido un montón”, dijo. En cuanto a cómo debería ser su pareja expresó: “tendría que estar plantado porque yo soy una mujer grande, tener ganas de divertirse. No creo en la convivencia y preferiría estar en casas separadas, le sacaría todo ese peso”.