Vecinos de populoso barrio padecen falta de agua y solicitan obras hídricas

martes 29 de marzo de 2022 | 12:50hs.

Un grupo de vecinos encabezan un petitorio y ponen en evidencia los padecimientos por la falta de agua, residen en barrio San Pedro, de la capital de la Araucaria y desde el 2014, llevan adelante pedidos para resolver la problemática. En el lugar las familias dependen de agua de pozo y otros juntan agua de lluvia, por lo que, con las sequías que se agravan año tras año, la situación es insostenible.

El barrio se ubica sobre la ex ruta nacional 14, entre barrio San Miguel y Palmera Boca, superficie que no cuenta con mensura de tierras individual, tornando más compleja la situación. En el lugar viven más de 200 familias, algunas a más de15 años conviven, no solo con la falta de agua sino con insuficientes o precarios servicios de energía eléctrica, no cuenta con alumbrado público y el camino no presenta buenas condiciones.

La disponibilidad de agua que siempre fue limitada, se tornó critica durante la fuerte sequía de los últimos meses, por lo que, luego de haber presentado ya en el 2014 un pedido por red de agua potable o perforación, ante el IMAS y una nota por mejoramiento barrial ante el Concejo Deliberante en diciembre de año pasado, los damnificados se reunieron a fin de detallar medidas y acciones para recibir respuestas lo antes posible.

“Yo hace más de 10 años vivo acá, estamos luchado por agua de tan vital importancia, tenemos notas que presentamos el 12 de febrero del 2014, donde pedimos el servicio mediante red de agua o pozo perforado. El agua es un derecho no es un lujo, ya no sabemos ante quien recurrir, los pozos de balde se secaron, con la última lluvia algunos juntamos agua, pero se termina y otra vez estamos padeciendo” indicó el grupo de vecinos, a El Territorio.

La red de agua, mediante un pozo perforado, llega hasta barrio San Miguel, lindante al barrio en cuestión, muchas familias recuren a algún vecino para abastecerse con agua al menos para consumo “Son familias numerosas, de bajos recursos no tienen condiciones de comprar agua, es muy difícil porque nos quedamos sin agua para el aseo, para la higiene, para lavar la ropa, los vecinos nos ayudan pero es insuficiente, los niños sufren con esta triste realidad, esperamos las autoridades puedan dar respuestas porque no queremos llevar adelante otro tipo de medidas” señalaron los vecinos.

Al tiempo que insistieron en "Sabemos de toda la demanda que trajo la sequía, pero no es la sequía de ahora el problema, la falta de agua la padecemos mucho antes y eso es lo que nos indigna, que no se atienda la necesidad de tantas familias".

Cabe mencionar que la problemática está dentro de la agenda legislativa. Días atrás, funcionarios junto a autoridades, estuvieron realizando un relevamiento con el objetivo de incluir al mencionado barrio dentro del programa RENABAP y con ello lograr aprobación de un proyecto de mejoramiento barrial.

Por parte del IMAS San Pedro, elevaron los pedidos correspondientes ante la presidencia y aguardan respuestas.