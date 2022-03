Convite de danza, una propuesta para disfrutar y aprender

martes 29 de marzo de 2022 | 4:25hs.

Con la premisa de compartir experiencias y conocimientos al tiempo que se habilitan permisos para disfrutar y divertirse, el Ballet Folclórico del Parque del Conocimiento inauguró un proyecto de formación artística de danza para todos los que deseen bailar.



La apuesta ‘Danza para todos’ es gratuita y se llevará a cabo todos los sábados del año, en las instalaciones del parque. El único requisito es “tener ganas de bailar”. Desde los 5 años en adelante y sin necesidad de contar con alguna base o formación en danza, la propuesta invita a todos aquellos amantes del baile a ser parte de un gran elenco y vivir la experiencia de bailar.



La primera clase se dio el fin de semana pasado y contó con la participación de 250 inscriptos que decidieron unirse a la escuela del ballet. Sin embargo, la matrícula ha ido en aumento y al día de hoy cuenta con 300 alumnos, cifra que puede seguir escalando ya que las inscripciones siguen abiertas a todos los que quieran sumarse.



“Se trata de una educación no formal en danza. La escuela del ballet folclórico tiene por objetivo la formación artística para que las personas tengan además un espacio de dispersión y para compartir”, precisó Luis Marinoni, maestro y director del ballet en diálogo con El Territorio.



Todo el elenco del ballet está comprometido con la escuela. De esta manera, coreógrafos, bailarines y demás miembros del equipo trabajarán en conjunto por la propuesta. A ellos, se suman algunos invitados especiales, profesionales y personalidades destacadas de la danza en la región que aportarán sus conocimientos en algunas clases especiales.



“Los que ya tienen experiencia docente están poniendo en práctica esos conocimientos para nivelar los grupos y organizarlos. Son ocho docentes a cargo, pero todos los bailarines del ballet están afectados a las clases”, destacó Marinoni. “Sentimos que esta parte de compartir la experiencia y generar intercambios no sólo de los docentes sino también entre bailarines es sumamente enriquecedora”, continuó el director.



La escuela de danza permite seguir avanzando con la batería de políticas implementadas por el espacio en pos del acceso a la cultura. Sólo que esta vez, el puente se tiende desde un rol más protagónico para el público, que se convierte en mero artista.



“Que lo vivan en carne propia y a través de un código muy especial que ha transformado el hecho cultural, como lo es el accionar del ballet y nuestra manera de ver la danza, nuestra manera de accionarlo artísticamente. Esa es la estrategia”, explicó Marinoni, reflejando que el objetivo de este proyecto se centra en que el accionar del ballet no se quede solamente en una función artística, sino que habilite espacios de acceso a más información y formación en cuestiones referidas a experimentar el arte.



La escuela funcionará durante todo el año y habrá clases de manera ininterrumpida. Para esto, el ballet oficial organizó su agenda anual de modo que no interfiera con el nuevo objetivo.



“Estamos acostumbrados a tener una agenda muy cargada y todo el tiempo trabajamos en función de ello y a llegar bien a los compromisos artísticos. Pero de pronto, este compromiso es completamente diferente”, reflexionó el director.



Y agregó: “Tuvimos experiencias muy hermosas porque de pronto la gente encontró en este espacio un momento para poder sonreír, para compartir, para emocionarse con el otro, o dejarse llevar por la música y la danza. Esto nos ayuda a manifestar lo que sentimos: que la danza es mucho más que dar un número en el escenario”.



Sobre el primer encuentro -que se produjo el pasado fin de semana- detalló que se trató de una “experiencia única”. De pronto, algunos se divirtieron, otros jugaron, o compartieron con sus pares y sus familias, muchos hasta se emocionaron.



“Es un encuentro hermoso. Estamos haciendo realidad un sueño que es poder aterrizar con todos nuestros deseos como ballet, porque nosotros somos de la gente”, resumió.



Clases de malambo

A las clases de danza -que estarán organizadas por edades y objetivos- se suma una propuesta específica de malambo. Las clases para aprender esta danza típica del folclore argentino comenzarán el 9 de abril, junto con las otras clases que brinda la reciente escuela.



La propuesta de malambo se llevará a cabo todos los sábados, desde las 17. En tanto, las otras clases de danza comenzarán a las 14.



Las inscripciones estarán abiertas hasta el 25 de marzo

Para agendar

Inscripciones

Para participar de las clases de danza o malambo no se requieren conocimientos previos. La apuesta es gratuita, se lleva a cabo todos los sábados, desde las 14, y está destinada a personas desde los 5 años en adelante, sin límites de edad. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 25 de marzo y se realizan a través del mail [email protected] y por teléfono al 3764-847574.