Vacunatorios de Posadas ya registran demanda de cuarta dosis anticovid

martes 29 de marzo de 2022 | 5:30hs.

En simultáneo con la campaña antigripal, el gobierno de Misiones lanzó el viernes la aplicación de la cuarta dosis contra el Covid-19 para determinado sector de la población. Ayer, en el segundo día hábil de implementación de la medida sanitaria, los vacunatorios de Posadas registraron amplia demanda del suero anticovid, sobre todo en la posta ubicada en la plaza 9 de Julio y en la que funciona -desde hace ya dos años- en el Multicultural de la Costanera, en el cuarto tramo.



Según los vacunadores, los adultos mayores representan la franja etaria que más requiere la cuarta dosis.



“La gente se está informando y tanto en el Imefir como en el Multicultural la gente está yendo a solicitar la cuarta dosis. Nosotros disponemos de vacunas en nuestros Caps (Centros de Atención Primaria de la Salud) y además empezamos operativos puerta por puerta, ya estuvimos en barrio Latinoamérica y Miguel Lanús y mañana (por hoy) vamos a seguir en los barrios Don Pedro y 2 de Abril, siempre apuntando a la comunidad cercana al Caps para ofrecer e informar sobre cuarta dosis. Una vez priorizado el personal de salud y estratégico, también están disponibles las antigripales”, explicó en diálogo con El Territorio Lilian Tartaglino, secretaria de Salud de la Municipalidad de Posadas.



En zona Capital, unos diez Caps funcionan bajo la órbita del municipio, en tanto que otros 20 dependen del Ministerio de Salud Pública.



La implementación de la cuarta dosis para combatir el coronavirus es para todas las personas que hayan transcurrido 120 días (cuatro meses) de su última vacuna. La prioridad es para quienes tengan comorbilidades, trabajadores de la salud, educación o seguridad y personas que viajen al exterior, acreditando debidamente tal situación.



Sobre este punto específico, Tartaglino detalló: “Se priorizó a quienes tenían esquema completo de Sinopharm con 120 días desde la última aplicación; al personal de salud y a todos aquellos con comorbilidades, siempre que hayan transcurrido cuatro meses de la tercera dosis, de cualquier vacuna”.



“Los viajeros tienen que completar una declaración jurada y adjuntar copia de los pasajes o la reserva que tengan en el destino, puntualmente a países que no reconozcan la vacuna Sputnik V y les estén solicitando la aplicación de otra vacuna solicitada por ese país”, señaló la funcionaria, al tiempo que agregó que la declaración jurada puntualmente se debe gestionar en la página web del Ministerio de Interior (Migraciones) y “en la planilla los promotores de salud realizan una salvedad de por qué se vacunó a esa persona sin tener factores de riesgo”.



“Hay muchos misioneros que se aplicaron la tercera dosis, más de 320 mil que pasaron los cuatro a cinco meses de su vacunación y a esos hay que darles la cobertura porque está científicamente comprobado que pasado ese tiempo puede haber mayor riesgo al infectarse”, habían manifestado desde el Comité Científico la semana pasada.



Asimismo, se hizo hincapié en que Misiones posee el stock suficiente para vacunar con la cuarta dosis a esas personas que cumplieron cuatro o cinco meses de su última aplicación, ya sea con Pfizer, Moderna o AstraZeneca -para combinar con Sputnik V- o Sinopharm para aquellos con esquema completo del laboratorio chino.



En Montecarlo y Oberá

Otro municipios del interior también tienen requerimiento de la cuarta dosis, momento clave para los vacunadores que ofrecen además coadministrar la vacuna anticovid con la antigripal.



“Estamos haciendo cuartas dosis a todos los que cumplieron 120 días, la demanda no es exagerada, pero todos los días estamos vacunando. En la cuarta dosis es variado el mayor porcentaje; la gente que se acerca es mayor, es la gente preocupada y ocupada de tener sus vacunas al día”, explicó Andrea Rohrmoser, jefa del área Programática de Salud de Montecarlo.



Por otra parte, dijo: “Con la vacuna de la gripe cuesta mucho, hay poca demanda todavía de las embarazadas, siempre esperan a que el ginecólogo les autorice”.



La vacunación se está realizando en centros de salud, en el hospital y también en los operativos que se están realizando en los barrios más alejados de la zona urbana.



En Oberá, por su parte, el responsable de zona de Salud Centro Uruguay, Horacio Mielniczuk, contó: “Tenemos distribuidos en nuestros Caps y en el vacunatorio en la zona sanitaria, ya se hizo un día en el hall del hospital, pero ahora hay que ir al vacunatorio”.



Respecto a la vacuna antigripal señaló que “la idea es llegar antes de que comiencen los fríos, porque es ahí cuando se contagia la mayor cantidad. Y seguimos recomendando el barbijo, no solamente por el Covid, sino también por la gripe”.

Con la información decorresponsalías Montecarlo y Oberá

El país notificó 2.655 nuevos contagios de Covid-19

El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer que se registraron 24 muertes y 2.655 nuevos contagios de Covid-19. Con estos datos, el total de casos desde el comienzo de la pandemia se elevó a 9.028.730, mientras que los fallecimientos suman 127.943.



De Misiones, en tanto, no habrá información oficial hasta el viernes que se emitirá el parte epidemiológico semanal. El Ministerio de Salud Pública de la provincia comunicó el domingo que desde esta semana se emitirá únicamente un parte semanal con la denuncia de casos, óbitos, aislados, y la demás información, el cual “será publicado los viernes, en horario habitual”.



La decisión obedece, expuso la cartera sanitaria local, al acuerdo de responsables sanitarios de todas las provincias argentinas en el Consejo Federal de Salud (Cofesa).



Descenso a nivel nacional

Hace tres días, el viernes 25, desde la cartera sanitaria habían informado que por novena semana consecutiva se registró un descenso pronunciado en la cantidad de casos de coronavirus, ya que la última semana mostró una baja del 98,14% respecto del pico máximo de la pandemia en enero con más de 800.000 infectados. Sin ir mas lejos, el domingo último se registraron 818 contagios, la menor cifra en más de cuatro meses.



“La cantidad de personas internadas en terapia intensiva y fallecidas por coronavirus registró un 9% menos que la semana anterior”, indicaron.



A nivel mundial, en las últimas semanas, los casos aumentaron en diferentes países de Europa, como Reino Unido, Francia, Austria y Alemania, aunque en los últimos tres comenzó a descender en la última semana, mientras que en otras naciones del continente se estabilizó en un número alto.