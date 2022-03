Liberaron a brasileño que fue ligado al crimen del dirigente

martes 29 de marzo de 2022 | 6:03hs.

El ciudadano brasileño Rafael R., el primer sospechoso por el crimen del ex dirigente deportivo Cristian Humberto Ávila (44), ultimado el viernes en su domicilio en el kilómetro 8 de Eldorado, fue puesto en libertad luego de haber sido demorado por averiguación de antecedentes. Según detallaron fuentes del caso, no hay evidencia en su contra y ni siquiera fue citado a prestar declaración indagatoria.



Posterior a recuperar su libertad el sábado, quedó desligado de la causa, según consignó una fuente del caso. Asimismo, las pesquisas de rigor continúan para dar con el asesino del hombre, oriundo de Santiago del Estero, que desde hace seis meses vivía en la provincia.



En relación a las averiguaciones, El Territorio pudo confirmar que las autoridades del Juzgado de Instrucción Uno local identificaron la fisonomía exacta de otra persona sospechosa que había sido vista con la víctima durante las últimas horas.



Lo hicieron mediante filmaciones de cámaras de seguridad y declaraciones testimoniales que ya fueron incorporadas al expediente. Con estos elementos varias comisiones de la Unidad Regional III persisten en la búsqueda del asesino.



Como viene informando este medio, la víctima fue encontrada el viernes por la tarde dentro de su vivienda por una de sus sobrinas que se acercó al lugar luego de no recibir respuestas a mensajes y llamadas por parte de su familiar. Incluso llamó la atención que esa mañana el hombre no saliera a caminar como lo hacía habitualmente.



Las primeras pericias indicaron que Ávila (44) fue víctima de un robo ya que la casa reflejaba un importante desorden: puertas de muebles abiertas, cajas tiradas, ropas revueltas.



Además, dentro en una primera inspección en el lugar, se constató mediante el aporte de familiares que el agresor escapó con un equipo de música, un teléfono celular Samsung Galaxy A12, varias copas de vidrios cristal, una billetera en donde guardaba distintas tarjetas y dinero en efectivo. En este contexto, el monto total del botín aún no trascendió.



Por su parte, la autopsia determinó que falleció por estrangulación mecánica.



Fuentes policiales y judiciales consultadas por este matutino indicaron que la muerte de Ávila se dio en un contexto más que violento, ya que fue encontrado dentro de su dormitorio, sentado apoyado sobre el piso, contra la cama; las piernas semiflexionadas y los brazos semiflexionados hacia arriba. Llevaba una remera negra, short y estaba descalzo.



Por otro lado, se constató que en el cuello Ávila tenía colocado un cinto de cuero con hebilla de metal.



Asimismo, efectivos policiales que asistieron a la escena, hallaron manchas de sangre en el colchón, en las sábanas de la cama y también en la almohada.



En el marco de las investigaciones, efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional III iniciaron distintas averiguaciones en torno a reconstruir los últimos movimientos de la víctima antes del hecho y si en ese lapso estuvo con alguna otra persona además del hombre que fue desligado de la causa.



Asimismo, continúan con la recolección de datos a los fines de recuperar los elementos robados en casa de Ávila.



Según se supo, la víctima integró años atrás la comisión directiva de la Liga de Fútbol de Frías, ciudad ubicada al sudoeste de la provincia de Santiago del Estero.



Por otro lado, según comentó este matutino la fuente ligada al caso, sus hermanos residen en Eldorado hace tiempo y por ese motivo Ávila se mudó hace seis meses para estar más cerca de su familia.