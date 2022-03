La joven internada en Iguazú por un disparo será trasladada a Paraguay

martes 29 de marzo de 2022 | 6:03hs.

“Está estable, despierta, lúcida y con buen estado general”.



Ese era ayer el pronóstico en Puerto Iguazú de la joven de 19 años que presuntamente llegó desde Paraguay con un tiro en la cabeza, luego de cruzar por un paso clandestino. Como informó El Territorio, durante la tarde del domingo se había decidido que deje terapia intensiva, donde estaba desde el viernes.



Fuentes médicas consultadas por este medio confirmaron que su evolución en el Hospital Samic Marta Schwarz es muy favorable y que está fuera de peligro.



Con este panorama, ya se habían iniciado las gestiones para que sea nuevamente trasladada al vecino país, donde deberá seguir con la recuperación.



Fuentes policiales señalaron que el domingo por la mañana una comisión de la Unidad Regional V constató su estado de salud y también se comunicó nuevamente con las autoridades del Consulado Paraguayo en Puerto Iguazú, desde donde manifestaron que “se hallan aguardando respuesta formal a requerimiento realizado a autoridades pertinentes de Ciudad del Este”.



Al detalle, se pidió un informe a la Policía Nacional, que hasta la víspera no había sido remitido.



Según se supo mediante fuentes no oficiales, la información preliminar que tienen es que el disparo lo había efectuado el hermano de la víctima, de 6 años, en medio de conflictos familiares. Como se dijo, nada oficial.



Por otra parte, autoridades del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú señalaron que nadie les había notificado de lo sucedido y se enteraron del hecho con mucha sorpresa mediante la publicación de El Territorio.



Ante esto, tampoco ordenaron medidas de rigor ni por el momento recibieron solicitudes de sus pares al otro lado del río.



De todas formas se explicó que si los hechos ocurrieron en el vecino país, corresponde que allá se investigue lo sucedido.



A modo de ejemplo, la misma situación ocurrió en enero, tras la muerte de Miguel Ángel Segovia Areco (26) y Damián Ovelar Miguel (20), ambos oriundos de Eldorado que fueron trasladados desde Paraguay luego de un accidente.



La Justicia misionera tomó las medidas preliminares y luego las giró todo a sus pares de Paraguay, donde se lleva adelante la causa.



Con este panorama, al parecer, luego de cuatro -hoy cinco- días, aún no se abrió una investigación formal sobre el hecho, por lo que no se corroboró si el testimonio de los familiares de la víctima es real. Desde la Dirección Nacional de Migraciones señalaron que desconocían lo sucedido, debido a que la mujer no ingresó por un paso fronterizo habilitado.



El relato

Como informó ayer este medio en base a fuentes policiales, la joven herida ingresó al hospital el viernes en horas de la siesta.



Fue inmediatamente atendida, pero como indica el protocolo, los trabajadores de salud dieron aviso a las autoridades policiales sobre su presencia.



Fueron los efectivos de la Comisaría Primera quienes tomaron intervención en el caso y se trasladaron al centro asistencial para corroborar lo ocurrido.



Allí los uniformados se entrevistaron con la pareja y la suegra de la víctima, quienes tienen domicilio legal en la calle Blas Parera del barrio 1° de Mayo, de la Ciudad de las Cataratas.



El joven de 21 años relató la llamativa secuencia. Dijo que todo sucedió tres días antes en un campamento de pesca en el barrio San Francisco, de Ciudad del Este, frente a la costa brasileña, donde se encontraban. Allí -amplió- uno de los pescadores que los acompañaba portaba un arma calibre 22.



Siguiendo ese relato, expresó que este pescador en determinado momento dejó el revólver en una mesa y fue entonces que un niño la tomó.



En manos del menor el arma se accionó en varias oportunidades y fue entonces que una bala impactó en el cráneo de la mujer.



Los familiares dijeron que luego de ser herida la muchacha fue trasladada a un hospital local, donde quedó internada. Entonces, siempre a partir de esta declaración ante la Policía, decidieron que lo mejor era trasladarla a Puerto Iguazú para una mejor atención médica.



Las formas, en cambio, no siguieron ningún protocolo sanitario.



En Paraguay le pusieron un calmante y “con eso fueron hasta la frontera”. Sin embargo, luego de una intensa cola en el puente, no le dejaron pasar por Aduana y tuvieron que volverse. Entonces fue cuando se decidió el cruce por un lugar no habilitado.

Con la información de corresponsalía Puerto Iguazú