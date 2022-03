Cambios para el final

martes 29 de marzo de 2022 | 6:05hs.

A diferencia de lo que suele ocurrir, tras la práctica en la que la selección argentina ensayó la pelota parada, Lionel Scaloni no le confirmó al plantel cuál será el equipo para visitar a Ecuador en Guayaquil esta noche por la noche, por las Eliminatorias.



El entrenador definirá junto a su cuerpo técnico cuántos cambios realizará respecto de la goleada 3-0 frente a Venezuela. Pueden ser varios: el duelo, tal como ocurrió ante la Vinotinto, puede oficiar como plataforma de algunas pruebas.



El partido entre equipos clasificados para el Mundial se disputará desde las 20.30 en simultáneo con los otros cuatro de la 18° fecha, será arbitrado por el brasileño Raphael Claus y transmitido por la TV Pública y TyC Sports.



Si en la Bombonera, ante las bajas, aparecieron entre los titulares Franco Armani, Alexis Mac Allister y Nicolás González (todos aprobaron el test), en Ecuador otros nombres podrían recibir la chance. A partir de los entrenamientos, se puede inferir que el arquero será Juan Musso, quien ya jugó como titular ante Bolivia en 2021. Aunque tampoco hay que descartar que el DT opte por Gerónimo Rulli, de gran presente en Villarreal. La ausencia del suspendido Dibu Martínez abre puertas para que el DT y compañía comiencen a resolver los tres (o cuatro, si la Fifa amplía la lista) guardametas que pueden ir al Mundial.



En el fondo, Nahuel Molina, parece que continúa. Lo mismo que Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico (quien logró continuidad ante la lesión de Marcos Acuña). El central restante podría variar. En un ensayo participó nuevamente Germán Pezzella y en el de ayer Lucas Martínez Quarta estuvo en la zaga.



En el mediocampo, todo indica que Rodrigo De Paul, y Mac Allister repetirían -aunque no habría que tachar la posibilidad de que en lugar del ex Boca surja Exequiel Palacios-. La incógnita está en el ‘5’, si Leandro Paredes continúa o le deja su lugar a Guido Rodríguez, quien participó en el elenco titular en una de las dos últimas prácticas.



Adelante el capitán Messi, salvo por problemas físicos, es inamovible. Las otras dos plazas también están en duda. El ‘9’ sería Julián Álvarez, quien por primera vez jugaría como titular en la selección Mayor, tomando el puesto de Joaquín Correa. Y Nicolás González o Ángel Di María se disputan la última plaza, hecho que está relacionado con la puesta a punto de Fideo, quien entró en gran nivel frente a Venezuela (un gol y una asistencia), pero viene de un desgarro en el PSG.



Argentina goleó a Venezuela (3-0) el pasado viernes en la despedida ante el público argentino antes del Mundial y quedó en el umbral del mayor invicto de su historia, lo que se manifiesta como un síntoma de su actualidad.



La Scaloneta tendrá la posibilidad de alcanzar la marca establecida por la selección del Coco Basile en 1993: 31 partidos sin perder.



El equipo dirigido por Scaloni y capitaneado por Messi comenzó a construir su invicto el 2 de julio de 2019 después de caer ante Brasil (2-0) en Belo Horizonte por las semifinales de la Copa América.



Por su parte, Ecuador se prepara para una fiesta a estadio lleno, después de asegurar su clasificación a Qatar 2022 pese a la derrota con Paraguay.



La Tri, de la mano del argentino Gustavo Alfaro, jugará el Mundial por cuarta vez, tras dar el presente en Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014.