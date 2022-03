Tres, por media plaza

martes 29 de marzo de 2022 | 6:01hs.

Perú, dirigido por el argentino Ricardo Gareca, se jugará el pase al repechaje para Qatar 2022 cuando reciba a Paraguay, en la última fecha de las Eliminatorias.



El trascendental partido tendrá lugar en el estadio Nacional de Lima, comenzará a las 20.30 y será controlado por el argentino Fernando Rapallini.



Perú, todavía contrariado por la derrota ante Uruguay por 1-0 con el persistente reclamo de un presunto gol que el VAR no convalidó, irá por el triunfo que le asegure la plaza de repechaje en busca de su segunda presencia consecutiva en los campeonatos del mundo.



El equipo incaico tiene 21 puntos y depende de sí mismo. La victoria no deja lugar a dudas, pero un empate o una derrota lo tendrá muy pendiente de los resultados de Colombia (20) y Chile (19).



Los cafeteros, que visitarán a Venezuela desde las 20.30 en el estadio Cachamay de Puerto Ordaz, con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y la transmisión de DeporTV, necesitan que no gane Perú y un triunfo ante la Vinotinto para quedarse con la quinta plaza.



Si Colombia empata y Perú pierde frente a Paraguay, los cafeteros igualarán la línea de los de Gareca, pero los superarán por mejor diferencia de gol.



Por su parte, Chile se encomienda a un milagro para seguir con esperanzas de ir a Qatar 2022.



La Roja, que recibirá desde las 20.30 a Uruguay en el estadio San Carlos de Apoquindo de Santiago de Chile con Patricio Loustau como árbitro y transmisión de TyC Sports 2, necesita indefectiblemente ganarle a Uruguay y que no lo hagan tanto Perú como Colombia.



La Generación Dorada de Chile, bicampeona de América en 2015 y 2016, está a un paso de quedarse afuera del segundo Mundial consecutivo, tras su ausencia en Rusia 2018.