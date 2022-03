Al Decano y River (SR) le cortaron su andar ideal

martes 29 de marzo de 2022 | 6:01hs.

La 4ª fecha del torneo Apertura de la Liga Obereña dejó a Atlético Oberá y River de Santa Rita sin andar perfecto.



Por la zona A, los punteros tuvieron que disputar dos partidos muy peleados para lograr mantenerse en la cima. Los empates que consiguiero no modifican la tabla de posiciones.



El duelo de Decanos entre Atlético Alem y Atlético Oberá era uno de los partidos destacados de la fecha. Los obereños llegaban invictos, mientras que el Cervecero no había logrado sumar puntos. A pesar de las realidades distintas, Atlético Alem se le plantó bien y rescató un 0-0.



El otro duelo destacado de la zona era el de Olimpia/San Antonio y River de Santa Rita, escolta y puntero respectivamente. El Millo abrió el marcador y estuvo arriba por 3-1, pero no lo supo aguantar y el Rojo del Tiro Federal lo igualó 3-3.



En el restante partido de la zona, Aristóbulo del Valle pegó de visitante ante Atlético JC/Independiente de Campo Grande y se llevó el triunfo por 3-2.



El batacazo de la fecha lo dio Racing de Villa Svea, que logró vencer al último campeón y puntero de la zona B, Atlético Iguazú. La Academia arrancó ganando en el primer tiempo con el gol de Rodolfo Cuba, y en el segundo tiempo fue el mismo Cuba quien amplió la diferencia. El 2-0 le servió a Racing para lograr sus primeros puntos y cortar la buena racha de los de Alem.



Campo Viera recibió a Campo Grande, que se quedó con el triunfo fuera de casa. Marcos Brachman, por duplicado, y Anton Andruzyzyn convirtieron para la visita, mientras que Emiliano Sosa y Miguel Morel descontaron para el local.



El partido entre San Martín de 25 de Mayo y Ex Alumnos 185 fue suspendido antes del inicio del segundo tiempo por incidentes que se registraron entre las parcialidades y que dejaron heridos.



Finalmente, en el interzonal, Aemo y River de Villa Bonita no se sacaron diferencias y terminaron 1-1 en el estadio Rodolfo ‘Lobo’ Fischer de Oberá.