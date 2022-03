Wanda Nara: “Es más que mentira”

martes 29 de marzo de 2022 | 6:00hs.

Wanda Nara se enteró de los rumores que la vinculan al joven guardaespaldas que contrató en diciembre y está enojada.



Además de negar el romance, aclaró que jamás habría pensado en una venganza contra Mauro Icardi tras su aventura con la China Suárez y que todo lo que salió a los medios es completamente mentira.



“Es más que mentira, pero la falta de respeto desmedida no me deja de sorprender. No soy esa clase de persona, ni de mujer. Nunca hice una cosa así (estando en pareja). Me manejo diferente porque soy diferente”, lanzó la empresaria desmintiendo el rumor.