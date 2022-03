Stefi Roitman alimenta rumores de crisis

martes 29 de marzo de 2022 | 6:00hs.

Stefi Roitman se cansó de algunas actitudes y explotó en las redes sociales, donde reconoció que hay momentos en los que la invade la decepción. Aunque no arrobó a nadie, sus seguidores no tardaron en relacionarlo con Ricky Montaner, ya que viven envueltos en rumores de crisis. “Prefiero ser una buenuda (buena y boluda) aunque a veces por eso me sienta una flor de pelotuda. ¿Y vos?”, disparó en Twitter. Aunque le pidieron explicaciones, prefirió guardar silencio.



Cansado de escuchar que está distanciado de su esposa, el músico lanzó un fuerte mensaje a través de Ig. Compartió una foto suya en la que se lo ve levantar el dedo índice, casi de manera acusatoria, y dijo: “Dejen de hablar mierda”.