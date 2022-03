Doja Cat pidió disculpas a sus fanáticos sudamericanos

martes 29 de marzo de 2022 | 6:00hs.

Doja Cat vivió una semana muy intensa en plena gira Sudamericana. Fue una de las figuras que participó del Lollapalooza Argentina. Tras la cancelación de su show en Asunción, la cantante tuvo una discusión con sus fanáticos y hasta se sumaron figuras como el ex arquero Chilavert.



El domingo por la noche, la estrella escribió un sus redes sociales. “Puedo viajar, puedo comer buena comida, puedo ver gente nueva, puedo sonreír, puedo crear recuerdos que soñé tener, puedo reír, puedo apoyar a mi familia y a mis amigos, puedo aprender sobre el mundo, y puedo retribuir a todos gracias a ti. Les debo mucho”. Y agregó: “Yo también me debo mucho. Me debo la oportunidad de abrirme y ser buena con la gente. Me debo la muerte de mis miedos que no me permiten expandir mi corazón. No vine a otro país para hacer algo que puedo hacer en cualquier otro lugar. Eso sería inútil en cierto modo”.



Antes de estos mensajes, después de su show en Brasil, Doja Cat escribió: “No creo que le haya dado a Brasil un espectáculo lo suficientemente bueno esta noche y lo siento, pero gracias chicos por venir, me encanta. Gracias a Dios tenemos otro show mañana. Te prometo que lo haré mejor”.Su gira por Latinoamérica venía bien hasta su llegada a Paraguay. La artista estadounidense tenía que presentarse el 22 de marzo en el Festival Asuncionico pero tuvo que cancelar por el mal clima. Sus fanáticos decidieron ir al hotel para poder saludarla y conocerla pero la rapera estadounidense nunca apareció.



El domingo aterrizó en Brasil para continuar con su gira latinoamericana. Decidió borrar todos los tuits vinculados a la polémica con el público paraguayo y pedir disculpas.