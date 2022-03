Coldplay cumplió el sueño de un fan: tocar el piano con la banda

martes 29 de marzo de 2022 | 6:00hs.

Coldplay está de gira presentando su disco Music Of The Spheres. El fin de semana, la banda británica se presentó en Monterrey, México, donde repasó varios de sus éxitos, más algunas de sus nuevas canciones.



Y un momento muy especial se vivió en el escenario, cuando Chris Martin, Guy Berryman, Jon Buckland y Will Champion, invitaron a un joven a tocar Gravity. En sus manos tenía un cartel donde pedía estar junto a sus ídolos.



Bernardo, de 17 años, pudo cumplir su sueño. El muchacho se sentó al piano para tocar la canción junto a Martin. Las imágenes se convirtieron en tendencia en las redes sociales.



Días atrás, la banda compartió el video de People Of The Pride, último corte de Music of the Spheres.



El clip fue dirigido por Paul Dugdale y mezcla fragmentos del concierto que el grupo brindó en octubre en el Climate Pledge Arena de Seattle con una animación ambientada en una ciudad dominada por un robot dictador.