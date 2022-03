Aún no multarán por ir a contramano en nuevas avenidas de sentido único

martes 29 de marzo de 2022 | 6:05hs.

El sábado último entraron en funcionamiento dos nuevas avenidas con sentido único de circulación en la capital misionera. Se trata de Santa Catalina y Lavalle, la primera corre desde el norte hacia sur de la ciudad y la segunda es mano de ingreso hacia la zona del centro posadeño.



De momento la implementación no generó mayores contratiempos y, según indicaron desde la comuna, inspectores de la Dirección de Tránsito se encuentran en pleno proceso de realizar docencia, es decir, informar y concientizar sobre los cambios realizados.



Si bien se vio a algunos despistados que circularon a contramo el fin de semana, fueron los menos y, al igual que había sucedido con Tambor de Tacuarí, López y Planes, Centenario y Blas Parera/Trincheras de San José, los agentes aún no aplicarán multas a los infractores por esta maniobra. Será hasta tanto pase este período de adaptación, que podría durar al menos un mes.



“Lo que queremos decir es que estamos con el personal de tránsito para concientizar y para evitar incidentes en esto que es acostumbrarse al nuevo sentido de las avenidas y a la señalización que está puesta. La gente debe prestar atención a eso, debe mirar las señales de tránsito”, explicó al respecto Lucas Jardín, secretario de Movilidad Urbana de Posadas.



“En las manos únicas anteriores, al mes y medio de su implementación recién habíamos hecho una o dos actas de infracción respecto a la circulación en contramano. No obstante, la idea siempre es concientizar y que circulen con precaución”, agregó el funcionario en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.



Luego comentó que “en estos primeros días no vamos a tener la fluidez que deseamos pero en términos generales está funcionando bien. Gran parte de la gente lo entiende y se acostumbró”.



Al momento de realizar un balance de esta nueva medida que reorientó el tráfico de vehículos, motos y colectivos, destacó: “Se viene desarrollando bien y estamos reajustando algunos sectores de la semaforización que siempre es importante. Hay que tener en cuenta que el volumen de tránsito que tenemos hoy (por ayer) en las avenidas de mano única es mayor porque converge tránsito de otros sectores que no se utilizaban antes y el tránsito de todo el período lectivo”.



Las mayores cargas de vehículos se dan en los horarios pico, esto es, entre las 7 y las 9 y de 11 a 13. Y luego entre las 17 y las 19, en promedio.



Jardín comentó que los vecinos ya tienen la experiencia de las otras seis manos únicas habilitadas en la ciudad, “por eso la gente entendió o le fue más fácil adaptarse en estas nuevas”.



Tiempo ahorrado

Los inspectores de tránsito se distribuyeron en 28 cruces semafóricos de ambas arterias para indicar este nuevo sentido y reordenar el tránsito.



“Mediante este procedimiento, no se registraron siniestros viales”, indicaron.



Por otro lado, el funcionario municipal señaló que hay un promedio de 15 minutos de ahorro a la hora de transitar por las 50 cuadras de estas arterias en horarios picos.



“Estamos reduciendo el tiempo de viaje desde Quaranta hasta Urquiza y viceversa, que antes era de entre 22 y 28 minutos en horarios picos. Ahora se pasó a circular ese tramo en un tiempo de ocho a doce minutos, nos ahorramos un total de 15 minutos en horarios pico en estas avenidas. Lo hemos medido y lo comprobamos hoy nuevamente. Y la semana próxima vamos a volver a evaluar, calibrar y monitorear el tiempo de viaje”, indicó.



Jerarquizar

Consultado sobre a qué se deben estas nuevas medidas, afirmó que el objetivo es poder jerarquizar el tránsito en la capital misionera, que se encuentra en constante crecimiento.



“Cuando las ciudades como Posadas crecen, siempre hablamos de la expansión horizontal que tenemos. Cada vez hay barrios más alejados del centro de la ciudad, que sigue siendo el punto de convergencia de gran cantidad de personas, por eso jerarquizar estas vías con manos únicas es importante”, dijo.



Y siguió: “Tenemos a Rademacher y Francisco de Haro también y ahora se suman estas dos avenidas, Lavalle y Santa Catalina. Así, ya son cuatro arterias de mano única para ir del sur al norte de la ciudad, eso es importante y es lo que evaluamos nosotros”.



“Le sirve básicamente a todo el sector sur de la ciudad, parte de la zona de 213 y Cocomarola que puede ingresar o egresar por estas arterias con mayor seguridad y velocidad”.



Los recorridos del transporte público de pasajeros también tuvieron modificaciones, por ello, inspectores de colectivos se colocaron en los refugios de colectivos con mayor demanda para informar a los usuarios los distintos recorridos, como así también la ubicación de los otros puntos de ascenso y descenso de pasajeros.



Tarea que continuarán estos días en inmediaciones de los colegios situados en ambas avenidas.

Piden a los conductores estar atentos a la cartelería instalada. Foto: Marcelo Rodríguez

En cifras

15 Desde la municipalidad afirman que se redujo en 15 minutos el tiempo que demanda circular por Santa Catalina o Lavalle en toda su extensión.

2.000 En el centro de la ciudad quedaron habilitados 2.000 lugares para estacionar motos, que están pintados de color verde y blanco.

Exclusivo para motos

Desde el viernes último los motociclistas que llegan al centro de la capital misionera deben estacionar en los lugares debidamente señalizados para estos vehículos. Los que no lo hagan están siendo sancionados por el municipio.



En ese sentido, desde la comuna explicaron que “el centro de Posadas cuenta con espacios habilitados para el estacionamiento de motos. Los usuarios de este medio de transporte cuentan con más de 2.000 lugares aptos para estacionar y desarrollar sus actividades. Estos lugares son de color verde con el indicativo de color blanco”.



Afirmaron que ya se dio inicio al labrado de actas de infracción a quienes estacionen sus motos en los sectores no habilitados a tal fin. Asimismo, en los próximos días serán trasladados al corralón municipal.



La intención de la demarcación es organizar los lugares para una mejor convivencia y circulación por el interior de las cuatro avenidas.