El oficialismo propone pagar la deuda con dinero fugado al exterior

martes 29 de marzo de 2022

El bloque de senadores del Frente de Todos presentó un proyecto para crear un “Fondo Nacional para la Cancelación de la deuda con el FMI”, que será financiado con un nuevo “aporte especial de emergencia” a pagar por quienes tengan bienes en el exterior no declarados ante el fisco.



Los alcanzados por este aporte deberán abonar, en dólares, un 20% de esos activos si lo hacen durante los primeros 6 meses de vigencia de la ley propuesta y un 35% en caso de hacerlo con posterioridad.



El proyecto dispone además que “quienes no se allanen al pago de este aporte corren el riesgo de tener una pena en prisión, tal como lo estipula la ley vigente”, según explicaron los senadores del Frente de Todos en un comunicado.



“Este aporte no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos y argentinas, ya que sólo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior, estén evadiendo impuestos o lavando dinero”, agregó el texto.



La iniciativa cuenta con el apoyo del Poder Ejecutivo. En medio de los fuertes cruces entre el kirchnerismo y los sectores más allegados al presidente Alberto Fernández, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, señaló a través de Twitter que “el gobierno nacional valora la iniciativa del Bloque de Senadores del @FrenteDeTodos que impulsa la creación de un aporte especial de emergencia para quienes tengan bienes en el exterior no declarados”.



El “colaborador” que ayude a la Afip a detectar fondos en el exterior será premiado con hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada.



El proyecto dispone que el impuesto alcanzará a quienes hayan cambiado su residencia fiscal a otro país “cuando el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la República Argentina”.



Incluye la figura del “colaborador”, que se aplicará a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados. “Podrán colaborar tanto las personas físicas como los bancos, que serán liberados de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor”.



Para implementar la figura del “colaborador” se presentará otro proyecto de ley destinado a modificar las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal. “Las principales naciones del mundo crearon legislación en este sentido desde principios de este siglo para tener un mayor y mejor control de las operaciones comerciales o financieras”, señalaron los impulsores del proyecto. Se propone también que el fiscal no tenga que esperar la autorización de un juez para acceder a esta información y, de esa forma, acelerar los procesos investigativos.



El proyecto traza una estimación de qué cantidad de fondos podrían ser alcanzados: “Al 31 de diciembre de 2021, según las estadísticas oficiales, hay U$S 417.507 millones de argentinos en el exterior y/o fuera del sistema financiero institucionalizado de nuestro país. De ellos, se encuentran declarados ante la Afip sólo U$S 69.000 millones.



“Quienes se beneficiaron con los recursos del FMI, fugaron divisas de la Argentina y no las declararon -acto profundamente lesivo para los contribuyentes de nuestra nación- son los que deben hacer el mayor esfuerzo contributivo y a quienes en definitiva apunta este proyecto de ley para amortizar la deuda con el FMI. Es un acto de estricta justicia distributiva, tributaria e histórica,” agrega el proyecto.



CFK pidió colaboración a EE.UU.

La vicepresidenta Cristina Kirchner recibió ayer en su despacho del Senado de la Nación al embajador de Estados Unidos, Marc R. Stanley, en un encuentro en el que la ex mandataria argentina le solicitó apoyo para el proyecto que presentó el Frente de Todos.



La ex mandataria agregó: “Le solicité la colaboración de su país con el proyecto de ley que presentaron hoy los Senadores del Frente de Todos para crear un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI, con recursos recuperados en el exterior del lavado y la evasión”.

Fuerte rechazo de la oposición

“Basta de impuestos”, contestó la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, sobre el proyecto de los senadores del Frente de Todos.



“Es la mejor historia que leí. Un ladrón cree que todos son de su misma condición. Las propiedades de todos los K en el exterior robadas con dinero de la gente”, dijo Bullrich.



“¿Van a empezar con Lázaro Báez, Cristóbal López, Ricardo Jaime?”, se preguntó, por su parte, el titular de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro, quien destacó que “en vez de tener un plan serio, responsable y previsible, están empecinados en alimentar el relato, no hacerse cargo de la realidad, quieren sólo congraciarse con el núcleo duro K”.



Para el senador nacional de la UCR Alfredo Cornejo, la iniciativa legislativa “es puro relato para congraciarse con Cristina Kirchner”, ya que, según objetó, “no se sabe cómo van a hacer para cobrar esos bienes si no están declarados”.