Presentaron un proyecto para dolarizar la economía

martes 29 de marzo de 2022

El diputado Alejandro Cacace (Juntos por el Cambio-San Luis), alineado en la agrupación Evolución Radical que conduce el senador Martín Lousteau, presentó ayer formalmente un proyecto de ley que impulsa la “dolarización oficial” de la economía argentina.



“Establécese el dólar de los Estados Unidos de América como moneda de curso legal de la República Argentina”, dice el artículo primero del proyecto que Cacace presentó en el Parlamento.



Se trata de la primera vez que se presenta en el Parlamento un proyecto de ley para dolarizar la economía, una idea que fue esbozada por el ex ministro de Economía Domingo Cavallo pero a la que nunca terminó de darle forma.



El proyecto de Cacace, por otro lado, va en contra de la postura histórica que tuvo en estos temas el centenario partido de la Unión Cívica Radical.



Hasta hoy, el único dirigente que se había manifestado públicamente en a favor de dolarizar la economía fue el libertario ultraliberal Javier Milei, ya que ningún representante de Juntos por el Cambio optó por impulsar la decisión de que la Argentina renuncie a la soberanía monetaria.



La dolarización de la economía implicaría la desaparición del peso argentino y la adopción en su lugar del dólar como moneda de uso corriente, con lo cual se terminaría con la capacidad soberana de tener una política para la moneda.



“No dicen toda la verdad”

Por su parte, el ex ministro de Economía de la gestión de Mauricio Macri, Alfonso Prat Gay, indicó que “cuando te dicen ‘dolarización’ o ‘eliminar el peso, te están diciendo es una de dos: o te aplico un Plan Bonex, si está dentro de mi voluntad, o lo voy a hacer una vez que haya una hiperinflación que deje tierra arrasada”. Por lo tanto, agregó, “o esperan una hiperinflación o están ocultando una medida que en el pasado no funcionó”.