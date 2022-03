San Pedro: el Concejo promueve crear un registro de veteranos de Malvinas

martes 29 de marzo de 2022 | 4:30hs.

Restan pocos días para conmemorar 40 años de la gesta de Malvinas; fecha que cala en lo más profundo y trae a la memoria momentos repletos de emociones, un acontecimiento duro de recordar sobre todo para quienes participaron en campo de guerra. Teniendo en cuenta el peso de este acontecimiento histórico, en San Pedro, realizan acciones para poner en lo más alto a los héroes de Malvinas, con los que tienen el privilegio de convivir los sampedrinos.



En el municipio viven a la fecha, diez ex combatientes, a quienes se pretende darles el protagonistas que se ganaron. La iniciativa que nace del Concejo Deliberante es que la población conozca sus historias, saber quiénes son y escuchar sus vivencias en primera persona, y de esta manera mantener vivas y vigentes sus huellas, de generación en generación.



En ese marco, se diseñó un programa especial denominado “Malvinas Argentinas, 40 años, prohibido olvidar, San Pedro tiene Héroes” presentadopor la concejal Susana Benke y aprobado por unanimidad, en el cual se detallan varias actividades para visibilizar a los ex combatientes sampedrinos y sobre todo impulsa la creación de un registro de veteranos en el municipio.



Este año la propuesta apunta a visibilizar la presencia de los héroes en la localidad, por ello el programa contempla la colocación de cartelería sobre la travesía urbana de la ruta nacional 14 con el mapa de las islas y la distancia que existe entre estas y San Pedro, calcomanías en las unidades móvilesoficiales y de los ex combatientes con la leyenda “Las Malvinas son y serán argentinas”.



“El objetivoes concientizar a la sociedad sobre la cuestión Malvinas y la lucha por la soberanía de las islas. Este es un año en el que se cumplen 40 años, y no tenemos un registro de los ex combatientes que residen en San Pedro, tiene que estar plasmado quiénes y la historia de nuestros héroes para que lo conozcan las futuras generaciones y son héroes, que no sean sólo recordados el 2 de abril. Son pequeñas cosas que suman a visibilizar importante figura”, indicó la edil Benke.



Los ex combatientes tendrán un rol fundamental dentro de estas propuestas porque formarán parte de una comisión que año tras año organizará nuevas actividades para el programa y serán quienes supervisen, implementen y lo ejecuten. “Para nosotros es muy importante estas acciones que hacen sentirnos presente siempre, queremos seguir malvinizandodesde las escuelas y no queremos que la historia sea olvidada, estos 40 aniversario es un tanto emotivo, insistimos en la población que las Malvinas son argentinas”, señaló por su parte el ex veterano de Malvinas, Luis Bogado.



Por otra parte, desde el Museo cacique Bonifacio Maydana llevan adelante el proyecto “Malvinas, del monte al Hielo” una interesante producción audiovisual con testimonios en primera persona. La propuesta está en busca de fondos para concluir la etapa de edición.



Otros reconocimientos

El plan “Malvinas Argentinas, 40 años, prohibido olvidar, San Pedro tiene Héroes” viene a complementar otras ordenanzas como la 10/2001, que exime del pago de seis tipos de impuestos a los veteranos de guerra, como también la ordenanza 02/2014 con la que se destinó un espacio físico donde hoy está la plaza “Héroes de Malvinas”, la declaración de interésmunicipal 07/2012, para la realización de charlas informativas por parte de los ex combatientes en distintos establecimientos educativos y además reciben el carné de conducir de forma gratuita.



Estas iniciativas, representan pequeños reconocimientos al aporte invaluable que realizaron hace cuatro décadas prestando servicio en combate.

Para agendar

Acto 2 de abril

El acto está previsto para este sábado a las 16 en la plaza Héroes de Malvinas, de San Pedro, y en horas de la noche habrá agasajocon una cena que se reedita desde hace diez años.