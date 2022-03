Sigue el conflicto en escuela de Montecarlo

martes 29 de marzo de 2022 | 6:04hs.

Alumnos y padres de la Escuela Normal Superior 2 de Montecarlo retomaron ayer la protesta iniciada hace más de quince días.



Este lunes realizaron una sentada en el ingreso de la institución reclamando una respuesta por parte del Consejo General de Educación (CGE); se busca impedir que un docente, denunciado por acosar a sus alumnas, vuelva a las aulas.



La protesta ya lleva tres semanas y a la fecha el docente aún no se hizo presente a tomar sus horas en primero, segundo y tercer año del secundario, dado que según la información de los alumnos estaría de paro. Pero sería inminente su vuelta al dictado de clases en ese centro educativo, debido a que las denuncias fueron desestimadas.



Desde que se conoció la reincorporación del docente, denunciado en el 2018, padres y alumnos reclamaron por escrito al CGE.



También la directora del establecimiento solicitó que no sea reincorporado. A esto se sumó que la semana pasada un grupo de docentes presentó una carta ante el organismo, solicitando que se revea la situación y que el educador no vuelva a las aulas, pero dicho pedido aún no tuvo respuesta.