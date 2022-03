Recolectan tres toneladas de basura del río Uruguay

martes 29 de marzo de 2022 | 6:04hs.

Con la premisa de “Crear conciencia ambiental”, se realizó una nueva edición de limpieza del río Uruguay en El Soberbio. En la oportunidad trabajaron más de 30 embarcaciones que lograron recolectar aproximadamente tres toneladas de residuos.



En diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, el intendente de El Soberbio, Roque Soboczinski, contó cómo se desarrolló la jornada. “Se avistaron menos residuos que en las etapas anteriores. Lo más abultado que siempre había eran los neumáticos o algún lavarropas, alguna cocina, alguna cuestión más doméstica pero esta vez no se observó. Sí hubo gran cantidad de plástico, botellas y cuestiones más relacionada con el domicilio y bolsita de mercado”, manifestó el alcalde y agregó, “las condiciones climáticas no eran las más ideales para hacer la jornada, pero como estaba todo previsto lo hicimos igual” haciendo referencia a las precipitaciones que provocaron el aumento del caudal de agua que arrastró la basura.



“Nosotros tenemos un arroyito que corta al pueblo, y también sabemos que tiene muchas botellas y muchos plásticos. Y amén de todo el trabajo que se realizó, con esta actividad lo principal era generar conciencia, porque nosotros tenemos el banco o en cualquier cajero y allí a pesar de tener el canasto, vemos muchos papelito en la entrada del banco, también plásticos y todo eso después con la lluvia se van a la cuneta, a la boca de tormenta y posteriormente después a los arroyos”, explicó Soboczinski.



La actividad representó la 5° edición de la limpieza binacional del río Uruguay, un trabajo entre El Soberbio, y varios municipios vecinos de Río Grande Do Sul, Brasil. Además de las embarcaciones, también estuvieron los voluntarios, los vecinos caminaron y recorrieron poco más de diez kilómetros de la ruta costera 2, juntado todas las botellas de plástico sobre la región.