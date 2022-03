"El mayor problema de la fauna de Corrientes es la sequía"

lunes 28 de marzo de 2022 | 22:00hs.

Un gran porcentaje de la superficie de la provincia de Corrientes sufrió por el avance del fuego en enero y febrero, pero los especialistas aseguran que el fuego no fue el mayor problema, sino que fue una consecuencia de la sequía, ya que hay lagunas y bañados que se secaron por primera vez.

La coordinadora del área de difusión y educación ambiental del Centro Aguará, Catalina Mancedo, contó en LRA12 cómo vienen trabajando con animales silvestres desde los incendios hasta ahora.

“Mermó bastante el ingreso de animales. Antes teníamos hasta 15 ingresos por día, y ahora máximo podemos llegar a tener 7 ingresos por día. Se ve mucho la diferencia de lo que fue los primeros meses del año, pero nosotros seguimos recibiendo animales con la consecuencia de lo que está pasando, y creo que la problemática más difícil que hoy enfrenta nuestra fauna es la sequía. Los animales se siguen movilizando porque están sedientos, la mayoría de nuestra fauna está asociada a los cuerpos de agua, lagunas, esteros, el río Paraná inclusive con su bajante histórica, entonces a estos animales seles sumó la problemática de los incendios", indicó

"Muchos creen que la mayor problemática fue el fuego, pero lo que hizo fue aumentar el riesgo que tiene nuestra fauna, porque hasta el día de hoy se encuentran buscando lugares donde habitar, donde vivir, y tenemos casos de atropellamientos, de animales silvestres atacados por mascotas, entró mucha fauna a la zona urbana. Pedimos a los vecinos de la provincia de Corrientes que por favor sean empáticos, que comprendan la situación crítica de la fauna silvestre, y ante cualquier duda por supuesto se pueden comunicar con nosotros, y los asesoramos ante la situación o también planificamos lo que es un rescate si el animal necesita ser rescatado”, señaló Mancedo.

Afirmó que en las últimas semanas recibieron yacarés, “la fauna correntina es parte de nuestra identidad cultural, y el yacaré forma parte. Y se está debilitando mucho por la búsqueda de nuevos cuerpos de agua porque hay lagunas que se secaron por primera vez, prácticamente, bañados, esteros, que están completamente secos. Y eso fue lo que permitió que el fuego arrase con muchas áreas de nuestros recursos naturales, ya que no había nada natural que lo pueda parar, como el agua por ejemplo, o como nuestros montes nativos”.

También tienen muchos casos de tortugas de agua, tortuga nativa de la provincia, de osos meleros también. “Son animales que tienen muy baja movilidad, tienen las patas cortas, les dificulta alejarse de estas situaciones, o estos disturbios como el fuego, fueron de las especies más afectadas”, contó.

Relacionó que el año pasado vieron sólo dos casos de osos meleros que necesitaban ser traslocados, “es decir que no necesitaban ingresar al centro Aguará para una rehabilitación, sino que se encontraban con buena salud y se buscaba un lugar más acorde, que sea seguro, para liberarlo. Y ahora, entre enero y febrero, teníamos cinco casos de osos meleros (para su traslocación), lo que nos llamó mucho la atención de esta especie”.

También tuvieron casos de ciervos de los pantanos, pero ninguno fue favorable, por atropellamiento principalmente.

En el caso de que una persona se encuentre algún animal silvestre en su hogar, a donde generalmente se meten para buscar agua, “lo ideal es mantener la distancia por más simpático que parezca el animal, porque es silvestre y va a reaccionar ante cualquier situación de peligro para él. Nosotros no somos estímulo positivo para la fauna silvestre, porque nos tienen mucho miedo, y siempre su reacción será alejarse de nosotros. La otra medida es guardar a las mascotas para que no lastimen al animal silvestre, ni el animal silvestre lastime a las mascotas. Y otra condición es no darles de comer a la fauna, porque nuestra fauna está adaptada a esta situación y van a encontrar la forma de llegar a su alimento. La recomendación es que no les den de comer, porque eso sería domesticarlos, acostumbrarlos”.

Más sobre el centro

El Centro de Conservación Aguará trabaja para la rehabilitación y liberación de especies autóctonas lesionadas o en riesgo que son rescatadas de los operativos contra el tráfico de fauna silvestre, la caza furtiva, el mascotismo y maltrato animal. Está ubicado en Paso de la Patria, Corrientes, por el kilómetro 20 -camino ripiado- yendo por Ruta Nacional 12.

Son 32 hectáreas que albergan a más de 120 ejemplares de animales. Desde diciembre de 2017 pasó a rango de Dirección, dependiendo del Ministerio de Turismo, junto con la Dirección de Parques y Reservas y la Dirección de Recursos Naturales.

Para quienes deseen comunicarse con el Centro Aguará, su celular es 3795-048487