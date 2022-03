Panorama complicado para el transporte de cargas: "Muchos están parados", afirman desde la asociación que los nuclea

lunes 28 de marzo de 2022 | 14:31hs.

El presidente de la Cámara de Empresarios Misioneros de Autotransporte de Cargas (Cemac), Aníbal Goichik, hizo un análisis de la actualidad del sector teniendo en cuenta los constantes aumentos de precios que impactan de manera directa en la actividad en razón de que abarcan desde los neumáticos hasta los repuestos de los medios de transporte y principalmente el combustible, que además escasea en la provincia.

"El incremento de los neumáticos fue uno de los primeros problemas que tuvimos, el combustible se han mantenido los precios y sabemos que estamos desfasados nacionalmente pero la situación económica del país no está adecuada para sostener esto", dijo el empresario en diálogo con el programa Acá te lo Contamos (Radioactiva 100.7) y admitió que "ahora el faltante es un agravante, como también los repuestos que son de fabricación internacional y con una gran implementación de la tecnología".

"Está muy duro en la actualidad llevar adelante un transporte de carga adecuado, competitivo y en las últimas semanas esta situación se vio potenciada por el faltante de combustible, porque son muy pocas las estaciones de servicio que pueden llenar los tanques y más allá de eso afecta la diferencia de precios con los países limítrofes, porque el transporte internacional se mueve por un corredor que pasa por nuestra provincia por lo que ingresan y cargan lo más que pueden y al salir de Argentina lo vuelven a hacer. De esa forma se nos escapan muchos litros", analizó.

En ese contexto, Goichik aseguró que la situación ha hecho que la logística sufra variaciones y explicó que "el sistema nos forzó a cambiar rutinas y en varias ocasiones hasta tuvimos que retrasar los viajes y entregas esperando que llegue el combustible a las estaciones de servicios de la provincia, con el riesgo de cargar un poco y salir sin saber si más adelante se iba a poder adquirir un poco más para poder continuar".

Sobre los costos del servicio, aseguró que "hay un retraso en la actualización" y muchos "no están preparados para enfrentar constantes aumentos de costos".

"Muchos transportistas están parados en estos momentos porque no tienen espalda para trabajar en este contexto, amortizando los costos que implican mover un camión", dijo y en ese sentido aclaró que "los fletes no son caros, los insumos del transporte es lo caro y eso ha llevado a que varias empresas se hayan quedado en el camino, o los mismos propietarios de los camiones que no pueden enfrentar el arreglo como consecuencia del alto valor de los repuestos y arreglos, que son cifras enormes".

"Encontrar rentabilidad en el transporte ahora es imposible, estamos trabajando por debajo de los costos reales. Esto lleva a que crezca la precarización, la clandestinidad, y tira por la borda todas las actualizaciones que se hicieron años anteriores sobre los transportes de cargas, con equipos más sofisticados. Es bastante gris e incierto el panorama del transporte de cargas en la actualidad."