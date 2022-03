"CODA" se lleva el Oscar a la mejor película en una noche llena de emociones

lunes 28 de marzo de 2022 | 9:02hs.

“CODA”, el drama de Sian Heder sobre una familia sorda que apenas contaba con tres nominaciones, se impuso como mejor película y le dio a Apple TV+ el primer Oscar de la historia para un servicio de streaming a menos de tres años de su lanzamiento.

También le mereció el premio al mejor guion adaptado a Heder, su realizadora, y a Troy Kotsur el de mejor actor de reparto, como se esperaba ampliamente.

“Este es un gran momento para el cine independiente”, dijo la directora en la sala de prensa. “Cuando fuimos a Sundance no teníamos distribuidor. Fui pensando ‘espero que alguien la compre’. Acabamos de ganar mejor película. Esta es la materia de la que están hechos los sueños”.

Protagonizada por los actores sordos Kotsur, la ganadora del Oscar Marlee Matlin y Daniel Durant , “CODA” sigue a una familia cuya única hija oyente, interpretada por Emilia Jones, se debate entre quedarse ayudándolos o perseguir sus sueños de ir a la universidad a estudiar música, alentada por un profesor interpretado por Eugenio Derbez.

Es la primera cinta con un elenco mayoritariamente sordo que gana el premio a la mejor película, y la primera con menos de cuatro nominaciones que lo logra desde “Grand Hotel” (“Gran Hotel”) de 1932.

“Esto es para la comunidad de sordos, la comunidad CODA y la comunidad de discapacitados”, expresó Kotsur en lenguaje de señas al aceptar su premio en el escenario. “Este es nuestro momento”.

“The Power of the Dog” (“El poder del perro”) de Netflix, que llegó con 12 nominaciones y se perfilaba como posible ganadora, se llevó solo uno, a mejor dirección, para su realizadora Jane Campion.

Lista de ganadores de la 94ta edición:

Mejor película: “CODA”.

Dirección: Jane Campion, “The Power of the Dog”.

Actor: Will Smith, “King Richard”.

Actriz: Jessica Chastain, “The Eyes of Tammy Faye”.

Actor de reparto: Troy Kotsur, “CODA”.

Actriz de reparto: Ariana DeBose, “West Side Story”.

Cinematografía: “Dune”.

Guion adaptado: “CODA”.

Guion original: “Belfast”.

Música original: “Dune”, Hans Zimmer.

Canción original: “No Time to Die” de “No Time to Die”, Billie Eilish y Finneas O’Connell.

Diseño de vestuario: “Cruella”.

Efectos visuales: “Dune”.

Cortometraje: “The Long Goodbye”.

Cortometraje animado: “The Windshield Wiper”.

Cortometraje documental: “The Queen of Basketball”.

Largometraje documental: “Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)”.

Largometraje internacional: “Doraibu mai kâ” (“Drive My Car”), Japón.

Edición: “Dune”.

Cinta animada: “Encanto”.

Diseño de producción: “Dune”.

Maquillaje y peinado: “The Eyes of Tammy Faye”.

Sonido: “Dune”.