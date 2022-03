Ilícitos interrumpidos con dos jóvenes detenidos

lunes 28 de marzo de 2022 | 6:03hs.

Dos jóvenes fueron detenidos cuando intentaban cometer delitos en las primeras horas del día de ayer. Los sucesos fueron registrados en San Javier y en Oberá.



El primer hecho tuvo como protagonista a un militar retirado que logró aprehender a un joven cuando intentaba irrumpir en su domicilio, ubicado en la localidad de San Javier. Luego del altercado, el damnificado solicitó ayuda al personal policial.



El hombre, identificado como Juan D.L.S (59), requirió la presencia de la policía mediante un llamado telefónico minutos después de las 5 de la mañana de ayer debido a que, momentos antes, había aprehendido a una persona en el interior de su propiedad.



Tras el llamado, el personal de comisaría de la mencionada localidad se hizo presente y constató lo ocurrido en el domicilio del damnificado.



Fue allí que procedieron con la detención de Cristian C. C. (18) quien, según el testimonio del militar retirado, se encontraba dentro del predio intentando ingresar a un quincho donde se hallaban cuatro motocicletas.



Por el rápido accionar del denunciante y la llegada de los efectivos policiales, el joven no logró concretar ningún ilícito además de ingresar a la propiedad privada.



Según fuentes policiales a cargo de la investigación, se efectuó la detención del joven y se dio conocimiento del caso al Juzgado de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem.



Por otro lado, el segundo hecho en el que lograron detener al presunto delincuente se registró en la mañana de ayer en Oberá. Un joven (21) habría forzado la puerta de un taller ubicado en la calle Córdoba de la mencionada ciudad.



Según consignaron voceros de la Unidad Regional II, un hombre (61) solicitó la presencia de los uniformados en su domicilio en razón de que fue alertado por ruidos provenientes del techo de su taller.



Además, según su testimonio, una puerta estaba forzada.



Por su parte, el procedimiento fue llevado a cabo por los integrantes de la Seccional Segunda y el Comando Centro de Oberá que acudieron al domicilio del denunciante, lindante al taller, luego de recibir el llamado del hombre.



Al llegar al lugar, montaron un amplio operativo para dar con el autor y en el marco del mismo observaron a un joven oculto entre la maleza en la propiedad de una vecina de la calle Buenos Aires.



El joven, en tanto, fue detenido y luego de ser examinado por el médico de turno quedó a disposición de la Justicia. En cuanto al damnificado, formalizó la denuncia en una dependencia policial.