Motocicletas recuperadas y un detenido por no tener papeles

lunes 28 de marzo de 2022 | 6:03hs.

Efectivos de distintas dependencias secuestraron, en San Vicente y en Garupá, dos motocicletas.



Además, detuvieron a un hombre que huyó de la Policía ya que no poseía ninguna documentación del rodado en el cual se movilizaba. Por su parte, el implicado en el robo del otro rodado recuperado aún no fue localizado.



Los operativos, en tanto, se llevaron a cabo durante el fin de semana y, por un lado, el primer secuestro fue el sábado en el barrio Las Quintas de San Vicente donde los efectivos policiales de la Seccional Primera de la mencionada localidad recuperaron una Honda NX200.



Según consignaron fuentes policiales, el hallazgo se debió a que la dueña del lugar donde se encontraba la motocicleta testificó que un individuo le dejó el rodado para resguardo.



La Honda había sido robada en una estación de servicio cercana al kilómetro 976 de la ruta nacional 14, según el testimonio de la mujer.



Asimismo, las pesquisas afirmaron que continúa la investigación a fines de dar con el autor del ilícito y se le tomaron declaraciones a la mujer a fines de establecer su conexión con el hecho.



Por oto lado, el segundo procedimiento ocurrió en la mañana de ayer en el barrio Santa Helena de Garupá, donde los efectivos policiales motorizados divisaron a un motociclista que intentó darse a la fuga pero fue detenido a los pocos metros.



Fue así que cuando le pidieron los documentos del vehículo, el hombre de 40 años manifestó no tener ni uno. En ese contexto, fue detenido y secuestraron la Corven 150 cc en la que se trasladaba.



Finalmente, los rodados y el detenido fueron llevados a las sedes jurisdiccionales a fines de terminar con las diligencias pertinentes.