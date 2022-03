“A Messi y Di María hay que disfrutarlos”

lunes 28 de marzo de 2022 | 6:01hs.

En el umbral de la última fecha de las Eliminatorias, con el duelo de la selección argentina ante Ecuador en Guayaquil agendado para mañana, Lionel Scaloni brindó su habitual conferencia de prensa previa a cada encuentro y fue consultado por las expresiones de las dos figuras principales del equipo: Lionel Messi y Ángel Di María sobre su continuidad tras Qatar 2022.



“Es ley de vida, uno va cumpliendo años y es normal, para qué pensar en el futuro de Messi y Di María si están ahora y se los puede disfrutar ahora, es inútil pensar qué puede pasar después del Mundial”, expresó el DT.



“Después de un Mundial todo el mundo hace valoraciones, es difícil estar en la cabeza de ellos. La gente que va a la cancha y la que los ve por la tele tiene hoy el lujo de poder disfrutarlos”, agregó.



Antes de viajar a Ecuador, Scaloni realizó un análisis del camino de Argentina en las Eliminatorias y destacó la entrega de los jugadores.



“Hablamos con el cuerpo técnico del primer día en la Bombonera con Ecuador, en el arranque de la Eliminatoria sin gente. Eran momentos duros, difíciles, y fuimos partido tras partido, fuimos a Bolivia, ganamos en Bolivia, la sensación siempre fue positiva, pero la Eliminatoria no dejó de ser realmente dura. De la respuesta de los jugadores no tenemos palabras. Son chicos de una tremenda calidad, entienden bien el juego. Es todo mérito de ellos”, aseguró el DT.



En cuanto a lo que será el partido de mañana en Guayaquil, Scaloni confirmó que “vamos a ver cómo están los jugadores pero la idea es tener alguna variante, dentro de las posibilidades”.



Para lo que será el camino previo al Mundial y más allá del invicto de 30 partidos, Scaloni reconoció que “hay muchas cosas que se deben mejorar”.



“No creo que haya equipo perfecto; y lo que se hace bien, intentaremos que se siga haciendo bien. Sí que tenemos cosas que se pueden hacer mejor. No hay que pensar que está todo bien, al contrario, siempre hay cosas para revisar y en eso estamos”, explicó.



Argentina se medirá mañana desde las 20.30 con Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias en un duelo en el que ambos ya están clasificados al Mundial.



Después en el calendario aparece la Finalissima ante Italia, campeón de la Eurocopa, el 1 de junio en Wembley y el partido con Brasil, pendiente de las Eliminatorias. Quedará definir la serie de amistosos previos a Qatar 2022, que cada vez está más cerca.