Podios misioneros en el inicio de la temporada del Superbike

lunes 28 de marzo de 2022 | 6:01hs.

El Superbike Argentino empezó de la mejor manera para el equipo misionero Rosamonte Racing Team, que logró tres podios en la primera fecha que se disputó en el autódromo Ezequiel Crisol de Bahía Blanca.



Adrián Silveira (foto) ganó en Superbike B, en su regreso a la actividad tras algunos años de pausa. A bordo de la Kawasaki ZX-10R, en la carrera final, tuvo a un rival joven y siempre candidato como Emanuel Aguilar, pero Silveira prevaleció y tomó el liderazgo hasta el final.



Luego del podio expresó su alegría: “La verdad estoy muy contento, no esperaba el triunfo porque tuve un rival como Emanuel (Aguilar) que viene de muchos años de competir en este nivel. Pudimos hacer una carrera linda y mezclarnos con los mejores de la Superbike (A). Me da una gran satisfacción poder estar al lado de otra categoría”.



Por su parte, Luciano Ribodino no fue menos y finalizó en el segundo lugar de la categoría Superbike A, tras haber dominando gran parte de la carrera.



En Máster (+50), el obereño Diego Zapaya finalizó en el tercer lugar, sin dudas una gran satisfacción para él, ya que se recupera de una lesión y pudo traerse el trofeo para la Tierra Colorada.



El otro misionero al que apoya el Rosamonte Racing Team es el joven Esequiel Gómez, quien debutó en la competitiva categoría Súper Sport 300. Gómez pudo liderar la carrera, pero debió abandonar tras una caída en la que no hubo que lamentar lesiones y pasó sin mayores consecuencias.



“Feliz por todo el equipo, por los resultados que se dieron. La verdad que fue un fin de semana redondo. Lástima la caída de Esequiel (Gómez) que también venía para podio, porque ahí terminaríamos con cuatro podios del Rosamonte. Termino muy feliz porque con casi 41 años estar en este nivel no es poco”, concluyó Adrián Silveira, referente del Rosamonte Racing Team.



Por su parte, el piloto de Leandro N. Alem, Nahuel Santamaría (Quintana Sport) campeón de la R3, no pudo terminar la final de la Súper Sport 300 debido a una caída.