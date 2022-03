Verstappen le ganó la batalla a Leclerc y sonrió en el GP de Arabia Saudita

lunes 28 de marzo de 2022 | 6:01hs.

Max Verstappen (Red Bull) se quedó con el Gran Premio de Arabia Saudita, segunda fecha de la Fórmula 1, luego de prevalecer en una gran lucha ante Charles Leclerc (Ferrari), que quedó segundo, aunque lidera el campeonato. Ambos protagonizaron una pelea emocionante en el final. El podio lo completó Carlos Sainz (Ferrari).



En la partida Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull), quien hizo la pole position el sábado, se defendió bien del intento de Leclerc y al llegar a la primera curva mantuvo el lugar de privilegio. Mientras que Sainz no pudo defenderse de Verstappen, que capturó la tercera posición.



Pero lo mejor llegó al final con las máximas emociones en la lucha por la punta en las vueltas 42 y 43 cuando Leclerc y Verstappen no tuvieron tregua. Si bien el neerlandés llegó a superar al monegasco, éste le devolvió las gentilezas al pasar por la recta principal.



En el 46° giro, Verstappen volvió a atacar y se quedó con el mando. En las últimas vueltas Leclerc intentó, pero no pudo. El campeón mundial venció y logró su primer triunfo en el año, pero el monegasco de Ferrari se mantiene en la cima del campeonato.



“Fue una gran lucha y me gusta correr así”, contó Verstappen. “Todas las carreras deberían ser así. Teníamos una configuración diferente respecto de Max. Hemos estamos empujando en una carrera difícil y al límite y claro que hay respeto, pero estoy un poco decepcionado”, dijo Leclerc.



Checo Pérez culminó cuarto delante de George Russell (Mercedes).



La próxima fecha será el 10 de abril con el Gran Premio de Australia, una de las carreras que vuelve esta temporada tras dos años de ausencia por las complicaciones de la pandemia de Covid-19. Se correrá otra vez en el circuito de Albert Park en Melbourne.