Always Ready bajará unos metros y será local en la Copa Libertadores en La Paz

lunes 28 de marzo de 2022 | 6:01hs.

Cuando se realizó el sorteo de la Libertadores, Boca supo que tendría que ir a jugar a la altura contra Always Ready. Sin embargo, no todas son malas para el equipo de Sebastián Battaglia, que ganó unos metros.



Sucede que Always Ready, el conjunto boliviano que integra el grupo de Boca en el certamen continental, no puede jugar en su estadio, el Municipal de la ciudad de El Alto, debido a que no está habilitado para ser utilizado en torneos de Conmebol. Por ese motivo, el escenario en el que jugará el Xeneize en Bolivia será el mítico Hernando Siles.



Ahora bien, ¿cuál es la diferencia para Boca? Que en vez de tener que jugar en los 4.090 metros de El Alto lo hará en los 3.577 del Siles. Obviamente, también se trata de La Paz y es evidente que altura hay de todos modos, pero será menos de lo previsto.



El Xeneize jugará en la altura en la fecha 4, el miércoles 4 de mayo, desde las 21 de la Argentina.