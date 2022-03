Fuerte disparada del valor de los granos: el trigo en primer lugar

lunes 28 de marzo de 2022 | 6:02hs.

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que ya lleva más de un mes desde su inicio, imprimió una fuerte volatilidad en el mercado de granos y de insumos agrícolas, con considerables alzas en los precios que todavía continúan, debido a que ambos países son potencias agroexportadoras.



El grano que lideró la subas durante estos últimos 30 días fue el trigo, al acumular un incremento de 25,83% en el mercado de Chicago hasta alcanzar los U$S 405,01 la tonelada, tras sumar U$S 83,13 en ese período.



También el maíz exhibió incrementos de consideración, con un salto del 10,28% en su contrato de vencimiento más corto, en U$S 296,84 la tonelada, U$S 27,66 más que la cotización del 23 de febrero pasado, antes de que se produzca la invasión rusa a Ucrania.



En los 30 días que van de guerra, la soja, cuya cotización fue muy volátil durante este período, obtuvo una mejora de 2,1% hasta los U$S 628,41 la tonelada, mientras que la harina de soja ganó 3,57%, en U$S 537,81 la tonelada.



Rusia y Ucrania representan el 29% de las exportaciones de trigo a nivel mundial, el 19% de las de maíz y 78% de las de aceite de girasol.