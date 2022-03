Zelenski acusó a Occidente de falta de valor para ayudar a Ucrania con Rusia

lunes 28 de marzo de 2022 | 6:02hs.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, subió ayer el tono de sus críticas a Occidente y lo acusó de falta de coraje para ayudar a su país ante la invasión rusa, al volver a reclamar que se le envíen aviones y tanques para defender ciudades bajo asedio.



En un mensaje por video, el mandatario deploró lo que calificó de “ping pong” entre Estados Unidos y Europa “sobre quién y cómo tiene que entregar aviones” y otras armas a Ucrania mientras ataques rusos matan a civiles o los atrapan bajo escombros.



En punzantes palabras, Zelenski dijo que líderes occidentales que podrían ayudar a Ucrania no tenían ni el 1% del valor de los defensores de Mariúpol, la ciudad asediada por tropas rusas que se ha convertido en símbolo de la destrucción y sufrimiento por la guerra.



“Hoy hablé con los defensores de Mariúpol. Estoy en contacto constante con ellos. Su determinación, heroísmo y firmeza es asombrosa”, dijo sobre la sureña ciudad portuaria, ubicada sobre el mar de Azov.



“Si sólo aquellos que han estado pensando durante 31 días cómo entregar decenas de aviones y tanques tuvieran el 1 por ciento del coraje que tienen ellos”, agregó, exasperado.



Zelenski acusó a gobiernos occidentales de “tener miedo de impedir esta tragedia. Miedo nada más que de tomar una decisión”.



“Entonces, ¿quién está a cargo de la comunidad euro-atlántica? ¿Moscú todavía, gracias a sus tácticas de miedo? Nuestros socios deben acelerar su ayuda a Ucrania”, sostuvo, informó la cadena BBC.



Zelenski volvió a advertir que los Estado bálticos, Polonia y Eslovaquia corren el riesgo de ser atacadas por Rusia “solo por haber mantenido en sus hangares (y no entregado a Ucrania) apenas el 1% de todos los aviones y tanques de la Otan”. “¡Apenas el 1 por ciento! No pedimos más y hemos estado esperando por ello durante 31 días!”, agregó.



Países de la Otan, de manera individual o en grupos, han suministrado toneladas de armas a Ucrania, pero no aviones, sobre todo misiles antitanque y antiaéreos, lanzaderas para esos misiles y fusiles y ametralladoras.



La alianza atlántica ha dicho que no mandará tropas a Ucrania, ni de combate ni de paz, para evitar una confrontación directa con Rusia.



Zelenski dijo que “Ucrania no puede derribar misiles rusos con fusiles y armas automáticas, que han sido el grueso de los suministros” recibidos de Occidente.



“Y no podemos desbloquear Mariúpol sin la cantidad necesaria de tanques, otros blindados y aviones. Todos los defensores de Ucrania lo saben”, dijo, y agregó que Estados Unidos y “todos los políticos europeos” también lo saben.

La simbólica fecha que Putin tiene en mente

El pasado 24 de marzo se cumplió un mes desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania. Pese a la gran cantidad de bajas sufridas, las tropas invasoras de Vladimir Putin continúan el asedio al país vecino en medio de denuncias de crímenes de guerra. Sin embargo, según reportó el Estado Mayor de las fuerzas ucranianas, el jefe de Estado ruso evalúa declarar el fin de la incursión militar en una simbólica fecha.



La propaganda rusa “impone la idea de que la guerra debe terminar antes del 9 de mayo de 2022″. No se trata de cualquier fecha. Cada 9 de mayo Rusia celebra el Día de la Victoria con un extravagante desfile en la Plaza Roja de Moscú para conmemorar la rendición de la Alemania nazi y el fin de la Segunda Guerra Mundial.



El Día de la Victoria es una fiesta nacional en Rusia. Ese día cierran la mayoría de las oficinas públicas, las escuelas y las empresas.



Desde su llegada al poder, Vladimir Putin aprovechó cada año esa fecha para exhibir el poderío militar ruso y para recrudecer su discurso contra Estados Unidos y Occidente.

Ambos países reanudan las conversaciones presenciales

Delegados de Rusia y Ucrania reanudarán esta semana de manera presencial el diálogo con que buscan poner fin a la guerra derivada de la invasión rusa, esta vez en Turquía, anunciaron ayer negociadores de ambas partes.



“Durante las discusiones por videoconferencia de ayer se decidió celebrar la próxima ronda cara a cara en Turquía del 28 (por hoy) al 30 de marzo”, dijo el negociador ucraniano David Arakhamia.



En cambio, el jefe de los negociadores rusos, Vladimir Medinsky, confirmó que habrá una nueva ronda de conversaciones pero dijo que se realizarán mañana y el miércoles, y no precisó dónde.



Esos equipos diplomáticos mantienen negociaciones desde el 28 de febrero, apenas cuatro días después de la invasión a Ucrania.



Primero sostuvieron algunos encuentros en Bielorrusia, en los que, entre otras cosas, acordaron la apertura de corredores humanitarios para evacuar civiles, y luego continuaron en contacto a través de videoconferencias.



En el interín, el 10 de este mes, los cancilleres de Rusia, Serguéi Lavrov, y de Ucrania, Dmitro Kuleba, se encontraron en Antalya, Turquía, junto a su par turco, Mevlut Cavusoglu.



Por ahora, lejos del consenso Kuleba advirtió el viernes pasado que “el proceso de negociación es muy difícil”y negó que se hubiera alcanzado algún consenso con Moscú.



Días antes, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, había afirmado que Ucrania y Rusia estaban de acuerdo en cuatro de los seis puntos que estaban negociando. “No hay consenso con Rusia sobre los cuatro puntos mencionados por el presidente de Turquía”, aseguró Kuleba, quien de todos modos elogió los “esfuerzos diplomáticos” que viene desplegando Ankara para poner fin a la guerra.



Entre los seis puntos en debate figuran la renuncia de Ucrania a su deseo de incorporarse a la Otan y el desarme de ese país y las garantías de seguridad recíprocas con Rusia.



También se discute acerca del reclamo de Rusia para la eliminación de elementos ultranacionalistas en el gobierno de Kiev -lo que Moscú llama “desnazificación”- y el levantamiento de las restricciones sobre el uso del idioma ruso en Ucrania.



Asimismo, los dos puntos más complicados son el estatus de la península de Crimea -que Rusia se anexó por la fuerza en 2014- y de las provincias ucranianas separatistas prorrusas Donetsk y Lugansk, en la región del Donbass, autoproclamadas repúblicas independientes y reconocidas como tales por Moscú.



El presidente ucraniano afirmó ayer que Rusia debe retirar sus tropas del país antes de que se firme cualquier documento sobre la no adhesión de Ucrania a la Otan y las garantías de seguridad que, a cambio, exige Kiev a varios países como Turquía y el Reino Unido.Necesitamos un acuerdo con el presidente (Vladimir) Putin.

Mariúpol: miles de muertos y el 90% de casas dañadas

Ataques a Mariúpol dejaron más de 2.000 fallecidos entre civiles y militares. Foto: AP

Bombardeos mataron a “miles” de personas en Mariúpol y dañaron el 90% de las casas de la ciudad portuaria del sur de Ucrania desde que el Ejército ruso la puso bajo sitio, dijo ayer su alcalde, que acusó a Rusia de querer “borrar la ciudad de la faz de la Tierra”.



“Su tarea es simplemente borrar la ciudad de la faz de la Tierra, incluidos sus habitantes. Esto es genocidio, no hay otra forma de llamar a lo que está pasando”, advirtió el alcalde Vadim Boichenko. Un tribunal militar “espera a Putin y a todo el Ejército ruso” para juzgarlos por los ataques.



El 13 de marzo fue la última vez que el gobierno ofreció información sobre el número muertos desde el inicio de la guerra, que entonces cifró en más de 2.100.