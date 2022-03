Actividad de pymes industriales creció 3,6% de un mes al otro

lunes 28 de marzo de 2022 | 6:04hs.

La actividad de las pymes industriales registró un descenso del 6,3% en febrero, comparado con el mismo mes del año pasado, indicó el reporte publicado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). En esta línea, precisaron que la producción manufacturera a nivel país tuvo un crecimiento del 3,6% entre enero y febrero de este año.



“Desde diciembre pasado las familias orientaron una mayor proporción de su consumo a turismo, ocio y recreación, y la industria lo sintió. Además, hubo faltantes de insumos y modificaciones de precios que pusieron en pausa algunos pedidos de producción previstos. Las empresas exportadoras también sufrieron el impacto de la menor demanda internacional de algunos países”, explicaron desde la entidad sobre el descenso interanual.



De todas las actividades relevadas por Came a nivel país, el rubro ligado a la producción de textil e indumentaria fue el único que registró un crecimiento interanual, que fue del 8,8%.



En tanto, las demás categorías tuvieron una merma de un año al otro, que osciló entre el 6% y 12%. En el detalle, alimentos y bebidas descendió 6,2%; productos químicos y plásticos 7,9%; el metal disminuyó 8,5% la producción; mientras que muebles y papel bajaron su actividad 11,4% y 11,9%, respectivamente.



“La producción bajó 11,4 por ciento anual y el sector trabajó al 69,9 por ciento de su capacidad instalada. La demanda de muebles se vio muy desalentada por los aumentos de precios de la madera y las demoras en las entregas”, explicaron al respecto.



Por otra parte, desde Came detallaron que el uso de la capacidad instalada se ubicó en 70%, 1,3 puntos por encima de enero. También añadieron que el 66,6% de las pymes consultadas evaluó la situación actual de su empresa como buena o muy buena, 4,2 puntos por encima de enero.



“Se redujo 3,7 puntos a 58,6 por ciento la cantidad de empresas de la muestra que trabajaron con rentabilidad positiva (de 62,3 por ciento en diciembre). Esa reducción se relaciona con los aumentos en los precios de algunos insumos, especialmente en Alimentos y bebidas y Productos de metal, maquinarias y material de transporte”, señalaron en otro fragmento del reporte de la entidad que dieron a conocer ayer de manera oficial.

En cifras

70% El porcentaje de uso de la capacidad instalada durante febrero, que creció 1,3 puntos comparado con la actividad relevada en enero de este año.

8,8% De todos los rubros relevados sólo uno registró un crecimiento interanual, y fue el de textil e indumentaria. Los otros casos sufrieron bajas entre el 6 y 12%.