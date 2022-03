Brenda se defendió del escándalo

lunes 28 de marzo de 2022 | 6:00hs.

En la noche del sábado, Brenda Asnicar escribió un extenso descargo tras ser acusada de protagonizar un escándalo en un exclusivo restaurante de Miami. Según trascendió, un mozo le pidió la identificación para venderle alcohol, pero ella no la tenía y debió intervenir la policía.



“No es mi estilo responder a quienes, por un punto de rating o simplemente para causar daño, mienten sobre mi persona. He aprendido a tolerar y perdonar porque no me interesó nunca alimentar esta forma perversa de participar de un juego mediático”, dijo. Y agregó: “Me encontré en una situación sumamente incómoda, se replicó una historia insólitoa y falsa”.